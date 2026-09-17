IHSG Merosot, MNC Sekuritas Sarankan Trading Buy AMMN dan PGEO

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpotensi melanjutkan koreksinya pada perdagangan Kamis (17/9) setelah ditutup terkoreksi sebesar 0,38 persen ke level 6,461 pada perdagangan Rabu (16/9).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) pada label hitam. Sehingga IHSG masih rawan menguji kembali 6,290-6,370.
Namun, selama IHSG masih mampu berada di atas 6,370 maka masih terdapat peluang IHSG menguat ke rentang 6,541-6,581. Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentan 6,279-6,201 sedangkan resistance di level 6,585-6,633.
MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Kamis (17/9). Yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), dan PT Xtrackers Indonesia Equity ETF (XIIT).
Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham AMMN sebelumnya menguat 1,98 persen ke level 5.150 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.
MNC Sekuritas memperkirakan, posisi AMMN saat ini sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (iii) dari wave [c]. Investor dapat melakukan strategi Trading Buy pada kisaran 4.980-5.100, dengan target harga 5.325 hingga 5.500 dan stop loss di bawah 4.800.
Selanjutnya, saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham CPIN sebelumnya menguat 0,97 persen ke level 3.120 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Penguatan tersebut juga mampu membawa saham CPIN berada di atas MA60.
MNC Sekuritas memperkirakan, posisi CPIN saat ini sedang berada di awal wave c dari wave (b). Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 3.090-3.120, dengan target harga 3.230 hingga 3.310 dan stop loss di bawah 3.080.
Untuk saham PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham MBMA sebelumnya menguat 0,81 persen ke level 500 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.
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