IHSG Berpeluang Lanjutkan Koreksi, Simak Rekomendasi Saham Rabu Ini

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpotensi melanjutkan koreksinya pada perdagangan Rabu (16/9) setelah ditutup terkoreksi sebesar 1,13 persen ke level 6,461 pada perdagangan Selasa (15/9).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) pada label hitam. Sehingga IHSG masih rawan menguji kembali 6,290-6,370.

Namun, selama IHSG masih mampu berada di atas 6,370 maka masih terdapat peluang IHSG menguat ke rentang 6,541-6,581. Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentan 6,279-6,201 sedangkan resistance di level 6,585-6,633.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan Rabu (16/9) ini. Yakni PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), dan PT Astra Otoparts Tbk (AUTO).

Saham PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BRMS sebelumnya menguat 0,68 persen ke level 735 dan masih didominasi oleh volume beli meskipun cenderung mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi BRMS saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave 5 dari wave (C). Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 685-720, dengan target harga 785 hingga 830 dan stop loss di bawah 675.

Selanjutnya, saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham INCO sebelumnya terkoreksi 1,07 persen ke level 4.640 dan masih didominasi oleh tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi INCO saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 4.330-4.600, dengan target harga 5.025 hingga 5.400 dan stop loss di bawah 4.240.