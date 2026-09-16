IHSG Berpeluang Lanjutkan Koreksi, Simak Rekomendasi Saham Rabu Ini

Petugas memberi penjelasan kepada mahasiswa mengenai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (22/7/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpotensi melanjutkan koreksinya pada perdagangan Rabu (16/9) setelah ditutup terkoreksi sebesar 1,13 persen ke level 6,461 pada perdagangan Selasa (15/9).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave iv dari wave (c) pada label hitam. Sehingga IHSG masih rawan menguji kembali 6,290-6,370.
Namun, selama IHSG masih mampu berada di atas 6,370 maka masih terdapat peluang IHSG menguat ke rentang 6,541-6,581. Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentan 6,279-6,201 sedangkan resistance di level 6,585-6,633.
MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan Rabu (16/9) ini. Yakni PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), dan PT Astra Otoparts Tbk (AUTO).
Saham PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BRMS sebelumnya menguat 0,68 persen ke level 735 dan masih didominasi oleh volume beli meskipun cenderung mengecil.
MNC Sekuritas memperkirakan, posisi BRMS saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave 5 dari wave (C). Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 685-720, dengan target harga 785 hingga 830 dan stop loss di bawah 675.
Selanjutnya, saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham INCO sebelumnya terkoreksi 1,07 persen ke level 4.640 dan masih didominasi oleh tekanan jual.
MNC Sekuritas memperkirakan, posisi INCO saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 4.330-4.600, dengan target harga 5.025 hingga 5.400 dan stop loss di bawah 4.240.
Untuk saham PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham MAPA sebelumnya terkoreksi 0,77 persen ke level 645 dan masih didominasi oleh tekanan jual.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022