Alasan Brimob Sampai Diterjunkan Jaga SPBU di Medan, Tebing Tinggi, dan Kabupaten Tapanuli Selatan

JawaPos.com - Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengintensifkan pengamanan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Medan, Tebing Tinggi, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hal ini guna memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat berjalan aman dan lancar.

"Kehadiran personel sebagai bentuk nyata komitmen Polri dalam menjamin keamanan setiap aktivitas pelayanan publik, khususnya di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada sektor distribusi BBM," ujar Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rendra Salipu di Medan, Rabu (16/7).

Rendra mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sejumlah daerah, di antaranya Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Lebih lanjut, pengaman itu dilaksanakan oleh personel Batalyon A Pelopor, Batalyon B Pelopor, dan Batalyon C Pelopor sebagai langkah preventif untuk memastikan proses distribusi dan pelayanan pengisian BBM berjalan lancar.

"Selain melakukan pengamanan, personel juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas, pemantauan situasi keamanan, serta berkoordinasi langsung dengan petugas SPBU guna memonitor perkembangan kondisi di lapangan," ucapnya.

Ia mengatakan kegiatan itu juga sebagai langkah antisipatif untuk mencegah potensi gesekan antarpengendara, aksi premanisme, maupun tindak kriminal lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

"Kami akan terus hadir guna memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui patroli dan pengamanan di titik-titik strategis," ucapnya.

Pihaknya memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, distribusi BBM berjalan lancar, serta masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan tertib.

"Kegiatan itu dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah, guna menjaga stabilitas keamanan di masyarakat," ucapnya.