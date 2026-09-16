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Djati Waluyo
Rabu, 16 September 2026 | 13.46 WIB

Prediksi Rupiah Rabu Ini: Dampak Ketegangan AS-Iran dan The Fed

Teller menunjukan mata uang Dolar AS dan Rupiah di salah satu kantor cabang Bank Mandiri di Jakarta, Senin (9/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Teller menunjukan mata uang Dolar AS dan Rupiah di salah satu kantor cabang Bank Mandiri di Jakarta, Senin (9/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Rabu (16/9). Mata uang Indonesia melemah 5 poin menjadi Rp 17.664 per dolar AS pada perdagangan Selasa (15/9).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar dalam dan luar negeri."Untuk perdagangan (15/9) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp.17.690 - Rp.17.750,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Rabu (16/9).

Ibrahim mengatakan sentimen eksternal masih menjadi perhatian pelaku pasar, terutama perkembangan geopolitik di Timur Tengah serta kebijakan moneter Amerika Serikat.

Menurutnya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven apabila tidak segera menemukan titik temu. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Di sisi lain, pasar juga mencermati keputusan Federal Reserve (The Fed) dalam pertemuan pekan ini. Data inflasi Amerika Serikat menunjukkan tekanan harga masih cukup kuat sehingga pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Editor: Diar Candra
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