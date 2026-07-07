Dukung Pengembangan Ekonomi Kreatif Jakarta, Bank Jakarta Dapat Apresiasi dari OJK

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi komitmen Bank Jakarta dalam mendukung Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Provinsi DKI Jakarta yang menjadi salah satu program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK, Nuning Isnainijati, mengatakan Bank Jakarta berperan penting dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak percepatan terwujudnya visi Jakarta sebagai Top 20 Global City.

"Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bank Jakarta atas dukungan dan kontribusinya dalam Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), yang merupakan salah satu program unggulan TPAKD Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu game changer percepatan terwujudnya visi Top 20 Global City," ujar Nuning dalam Seremonial Komitmen Bersama PED Ekosistem Iklan dan Event yang menjadi bagian dari Jakarta Kreatif 2026 di Istora Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (7/7).

Nuning mengatakan, Bank Jakarta juga menunjukkan komitmen nyata dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor event. Keterlibatan tersebut telah dimulai sejak tahap awal pembahasan program hingga persiapan implementasi.

Ia menjelaskan, Bank Jakarta aktif mengikuti rapat pra-Focus Group Discussion (FGD) pada April 2026, pelaksanaan FGD pada 12 Mei 2026, hingga berbagai tindak lanjut praimplementasi sepanjang Juni 2026.

"Sinergi dan kolaborasi ini akan terus kita perkuat sebagai fondasi bagi implementasi kerja sama yang berkelanjutan ke depan," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, OJK bersama stakeholder lain menggelar Seremonial Komitmen Program Pengembangan Ekonomi Daerah subsektor event dan iklan yang menjadi bagian dari rangkaian Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026.

Melalui komitmen bersama tersebut, OJK berharap sinergi antara pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dan pelaku ekonomi kreatif semakin kuat dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing sektor kreatif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, perbankan, BUMD, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, hingga komunitas menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi Jakarta.