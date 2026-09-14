Urai Antrean, Pertamina Tambah 3 SPBU Modular dan Terapkan Ganjil Genap di Makassar

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga, menambah tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) modular di Makasar dalam mempercepat pelayanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat.

Pjs. Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, mengatakan tiga SPBU modular tersebut diletakan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), sekitar Masjid 99 Kubah, Makassar.

“Penempatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menambah titik pelayanan dan membantu mengurai konsentrasi kendaraan di SPBU eksisting,” ujar Okky dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (14/9).

Okky mengatakan, Satgas Layanan BBM di CPI melayani Pertalite khusus kendaraan roda dua. Untuk kendaraan roda dua umum, diberlakukan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor polisi kendaraan.

“Khusus kendaraan ojek online (OJOL), tidak diberlakukan sistem ganjil-genap. Setiap kendaraan dapat melakukan pengisian maksimal 3 liter dengan pembayaran melalui EDC maupun tunai,” ujarnya.

Okky mengatakan, selain penambahan SPBU modular, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pelayanan melalui rekonfigurasi SPBU, penambahan nozzle dan operator, serta pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam. Distribusi BBM juga terus dilakukan setiap hari untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyebut antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar semakin landai berkat sejumlah langkah langkah penguatan pelayanan dan distribusi BBM yang dilakukan Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami melihat kondisi antrean di sejumlah SPBU Makassar hari ini semakin landai. Kami terus memperkuat pelayanan melalui penambahan titik pengisian, pengoperasian SPBU 24 jam, penambahan nozzle dan operator, serta memastikan distribusi BBM terus berjalan. Kami juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat yang bersama-sama mengikuti pengaturan di lapangan,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas ESDM terus mendukung langkah penanganan di lapangan, termasuk dalam penyediaan lokasi dan fasilitas pendukung untuk titik pelayanan tambahan.