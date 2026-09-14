Pertamina Paparkan Strategi Transformasi dan Digitalisasi saat Terima Kunjungan Delegasi Swedia

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) memaparkan strategi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, keterjangkauan energi, dan keberlanjutan melalui Dual Growth Strategy.

Strategi tersebut menempatkan penguatan bisnis eksisting atau legacy business dan pengembangan bisnis rendah karbon sebagai dua pilar yang berjalan bersamaan. Langkah ini diarahkan untuk menjaga pertumbuhan perusahaan sekaligus mendukung agenda transisi energi.

Hal tersebut disampaikan Pertamina saat menerima kunjungan delegasi Swedia di Pertamina Digital Hub, Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Swedia sekaligus membuka peluang kolaborasi di bidang keberlanjutan, transisi energi, inovasi teknologi, dan transformasi digital.

Senior Vice President (SVP) Business Sustainability Pertamina Wenny Ipmawan mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang membutuhkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan keberlanjutan.

Menurutnya, transisi energi tidak semestinya dipandang sebagai pilihan antara mempertahankan bisnis energi konvensional atau beralih sepenuhnya ke bisnis hijau. Kedua sektor tersebut justru perlu dikembangkan secara beriringan.

“Bagi Indonesia, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya dipandang sebagai dua tujuan yang bertentangan. Keduanya harus dapat berjalan secara beriringan. Hal tersebut kemudian kami terjemahkan ke dalam strategi Pertamina melalui Dual Growth Strategy,” papar Wenny.

Pada pilar pertama, Pertamina mengoptimalkan bisnis eksisting melalui peningkatan produksi sektor hulu. Upaya tersebut mencakup penguatan eksplorasi, pengeboran, perawatan, hingga intervensi sumur.

Di sektor hilir, perusahaan juga memperkuat bisnis pengolahan dan sejumlah kegiatan strategis untuk mendukung ketahanan serta keterjangkauan energi nasional.