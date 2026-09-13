Prediksi Harga Emas Dunia Pekan Ini: Berpotensi Bergerak di Rentang USD 4.102 hingga USD 4.650

JawaPos.com - Gejolak geopolitik dan kebijakan Bank sentral Amerika Serikat (The Fed) membuat harga emas dunia diproyeksikan bergerak volatil pada perdagangan pekan depan.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan harga emas dunia berada dalam rentang USD 4.102 hingga USD 4.650 per troy ounce.

Ibrahim mengatakan, harga emas dunia pada perdagangan sebelumnya ditutup di level USD 4.348 per troy ounce. Dalam perdagangan pekan depan, harga emas berpotensi terkoreksi maupun kembali menguat.

“Apabila mengalami koreksi penurunan, support pertama itu di USD 4.245 per troy ounce. Kemudian kalau seandainya turun lagi kemungkinan di USD 4.102 per troy ounce,” ujar Ibrahaim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (13/9).

Sebaliknya, apabila harga emas dunia mengalami penguatan, level resistance pertama berada di USD 4.479 per troy ounce. Sementara resistance berikutnya berada di level USD 4.650 per troy ounce.

"Jadi dalam pekan depan harga emas dunia kemungkinan ditransaksikan di USD 4.102 sampai USD 4.650," ujarnya.

Ia mengatakan, pergerakan harga emas pada pekan depan akan dipengaruhi sejumlah faktor fundamental. Salah satunya adalah perkembangan geopolitik global yang masih memanas di sejumlah kawasan.

Ia menyoroti konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung di Eropa Timur. Selain itu, ketegangan di Timur Tengah akibat konflik Amerika Serikat dan Iran juga menjadi perhatian pasar.

"Jadi peningkatan serangan antara Amerika dan Iran telah terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Bahkan minggu-minggu ini adalah tensi geopolitik Timur Tengah tertinggi," ucapnya.