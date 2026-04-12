Proyeksi Harga Emas Pekan Depan: Masih Berpeluang Tembus Rp 3,1 Juta per Gram

JawaPos.com – Pergerakan harga emas dunia pada pekan depan yang terhitung sepanjang Senin-Sabtu, 13-18 April 2026 diproyeksikan akan bergerak fluktuatif, di tengah sentimen geopolitik dan arah kebijakan suku bunga global.

Pengamat Komoditas dan Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi, menyebutkan bahwa pada penutupan perdagangan Sabtu pagi (11/4) harga emas dunia berada di level USD 4.749 per troy ounce. Sementara itu, harga emas batangan domestik tercatat di kisaran Rp 2.860.000 per gram.

Ia menjelaskan, dalam skenario koreksi terdalam selama sepekan, harga emas dunia berpotensi turun hingga USD 4.358 per troy ounce. Dampaknya, harga emas di dalam negeri diperkirakan bisa tertekan ke level Rp 2.780.000 per gram.

Namun demikian, peluang penguatan tetap terbuka. Jika harga mampu menembus resistance awal di USD 4.897 per troy ounce, maka harga emas domestik berpotensi naik ke level Rp 2.880.000 per gram.

Di sisi lain, emas juga masih bisa berpotensi naik lebih tinggi mencapai USD 5.138 per troy ounce. Dengan posisi itu, diproyeksi akan membuat logam mulia terkerek tinggi hingga Rp 3.100.000 per gram.

Menurut Ibrahim, arah pergerakan emas sangat dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik global, khususnya rencana perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan.