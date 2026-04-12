Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
12 April 2026, 21.02 WIB

Proyeksi Harga Emas Pekan Depan: Masih Berpeluang Tembus Rp 3,1 Juta per Gram

Ilustrasi emas Antam. (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com – Pergerakan harga emas dunia pada pekan depan yang terhitung sepanjang Senin-Sabtu, 13-18 April 2026 diproyeksikan akan bergerak fluktuatif, di tengah sentimen geopolitik dan arah kebijakan suku bunga global.

Pengamat Komoditas dan Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi, menyebutkan bahwa pada penutupan perdagangan Sabtu pagi (11/4) harga emas dunia berada di level USD 4.749 per troy ounce. Sementara itu, harga emas batangan domestik tercatat di kisaran Rp 2.860.000 per gram.

Ia menjelaskan, dalam skenario koreksi terdalam selama sepekan, harga emas dunia berpotensi turun hingga USD 4.358 per troy ounce. Dampaknya, harga emas di dalam negeri diperkirakan bisa tertekan ke level Rp 2.780.000 per gram.

“Dalam sepekan, sampai hari Sabtu (18/4) kemungkinan besar turunnya ini USD 4.358 per troy ounce. Terus, logam mulianya di berapa? Logam mulianya kemungkinan besar di bawah 800.000. Jadi, di Rp 2.780.000. Ini kalau seandainya terkoreksi,” ujar Ibrahim dalam analisisnya, Minggu (12/4).

Namun demikian, peluang penguatan tetap terbuka. Jika harga mampu menembus resistance awal di USD 4.897 per troy ounce, maka harga emas domestik berpotensi naik ke level Rp 2.880.000 per gram.

Di sisi lain, emas juga masih bisa berpotensi naik lebih tinggi mencapai USD 5.138 per troy ounce. Dengan posisi itu, diproyeksi akan membuat logam mulia terkerek tinggi hingga Rp 3.100.000 per gram.

“Bahkan dalam sepekan, ada peluang harga emas dunia melonjak di atas USD 5.000, tepatnya ke USD 5.138 per troy ounce. Ini bisa mendorong harga logam mulia dalam negeri menembus Rp 3.100.000 per gram,” jelasnya.

Menurut Ibrahim, arah pergerakan emas sangat dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik global, khususnya rencana perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan.

Ia menilai, jika perundingan tersebut menghasilkan jeda konflik selama dua pekan dan berlanjut menjadi kesepakatan permanen, maka akan berdampak positif bagi pasar.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore