11 Tempat Makan Enak di Sekitar Lawang Sewu Semarang, Cocok untuk Wisata Kuliner Bareng Keluarga Pas Liburan!

JawaPos.com - Lawang Sewu menjadi salah satu destinasi wisata paling ikonik di Kota Semarang yang hampir selalu masuk daftar kunjungan wisatawan.

Setelah puas berkeliling menikmati bangunan bersejarah yang sarat cerita dan arsitektur khas kolonial ini, para pengunjung biasanya mulai mencari tempat makan yang nyaman untuk mengisi tenaga.

Kabar baiknya, kawasan sekitar Lawang Sewu termasuk salah satu area paling strategis untuk urusan kuliner karena berada di pusat kota dan dikelilingi banyak pilihan tempat makan dengan beragam konsep.

Mulai dari restoran keluarga, tempat makan khas Indonesia, kuliner legendaris Semarang, hingga spot makan modern yang cocok untuk bersantai bersama keluarga, semuanya cukup mudah dijangkau dari area ini.

Memilih tempat makan dekat Lawang Sewu tentu punya keuntungan tersendiri, terutama jika datang bersama keluarga yang membawa anak-anak atau orang tua.

Tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama di jalan hanya untuk mencari makan, karena ada banyak pilihan yang lokasinya masih berada di kawasan Semarang dan relatif dekat dari destinasi wisata ini.

Selain praktis, pilihan menunya juga cukup beragam sehingga lebih mudah menyesuaikan dengan selera setiap anggota keluarga.

Ada yang cocok untuk makan siang santai setelah wisata sejarah, ada juga yang pas untuk makan malam sambil menikmati suasana kota.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas tempat makan enak di sekitar lawang sewu Semarang yang wajib dicoba di saat liburan bersama keluarga atau orang-orang terdekat.

1. Soto Seger Lawang Sewu

Kalau ingin menikmati makanan hangat tanpa harus pergi jauh dari kawasan wisata, Soto Seger Lawang Sewu menjadi salah satu pilihan yang paling praktis.

Lokasinya yang berada tidak jauh dari ikon wisata Lawang Sewu membuat tempat ini sering menjadi tujuan wisatawan yang ingin beristirahat sejenak sambil menikmati hidangan khas Indonesia yang sederhana namun mengenyangkan.

Semangkuk soto hangat dengan kuah gurih menjadi pilihan yang pas setelah lelah berjalan mengelilingi area wisata.

Cita rasa sotonya dikenal ringan namun tetap kaya rasa, dengan perpaduan kuah kaldu yang gurih, suwiran daging, dan pelengkap yang membuat setiap suapan terasa nyaman di lidah.