Soroti Polemik Data Bansos, Ekonom Celios Minta BPS Ajukan Anggaran Sensus ke Prabowo!

JawaPos.com - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mendorong agar Badan Pusat Statistik (BPS) meminta anggaran untuk melakukan sensus kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut, sensus diperlukan untuk menentukan agar data dalam penyaluran bansos sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Menurutnya, saat ini terdapat polemik di masyarakat terkait dengan penentuan desil kesejahterahaan.

Media mengatakan, BPS harus memiliki intuisi yang jauh lebih inovatif dalam menghasilkan DTSEN, bukan hanya sekedar menggabungkan data yang sudah ada.

“Saya terus terang berharap ada intuisi yang jauh lebih inovatif daripada menggabungkan existing dataset. Kita butuh pengeluaran aktual, bukan pengeluaran estimasi. Bagaimana ini caranya dilakukan. Minta duit ke Presiden Prabowo Subianto. Lakukan sensus, bukan survei, gunakan teknologi yang ada,” ujar Media dalam dialog di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, Jumat (11/9).

Media juga meminta pemerintah tidak menggunakan DTSEN secara terburu-buru dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, pemerintah dapat menghentikan sementara proses tersebut untuk memastikan kembali seluruh data sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

"Masyarakat mungkin hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” ucapnya.

Media menyabut, masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih masuk dalam daftar penerima bansos pada akhirnya dapat menerima keputusan pemerintah ketika datanya diperbaiki.

Namun, persoalan menjadi berbeda ketika masyarakat yang masih tergolong miskin justru kehilangan bantuan akibat kesalahan data.