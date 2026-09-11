Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Sabtu, 12 September 2026 | 02.42 WIB

Soroti Polemik Data Bansos, Ekonom Celios Minta BPS Ajukan Anggaran Sensus ke Prabowo!

Ilustrasi masyarakat miskin menerima pencairan bansos. (Dok/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi masyarakat miskin menerima pencairan bansos. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mendorong agar Badan Pusat Statistik (BPS) meminta anggaran untuk melakukan sensus kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut, sensus diperlukan untuk menentukan agar data dalam penyaluran bansos sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Menurutnya, saat ini terdapat polemik di masyarakat terkait dengan penentuan desil kesejahterahaan.

Media mengatakan, BPS harus memiliki intuisi yang jauh lebih inovatif dalam menghasilkan DTSEN, bukan hanya sekedar menggabungkan data yang sudah ada.

“Saya terus terang berharap ada intuisi yang jauh lebih inovatif daripada menggabungkan existing dataset. Kita butuh pengeluaran aktual, bukan pengeluaran estimasi. Bagaimana ini caranya dilakukan. Minta duit ke Presiden Prabowo Subianto. Lakukan sensus, bukan survei, gunakan teknologi yang ada,” ujar Media dalam dialog di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta, Jumat (11/9).

Media juga meminta pemerintah tidak menggunakan DTSEN secara terburu-buru dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, pemerintah dapat menghentikan sementara proses tersebut untuk memastikan kembali seluruh data sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

"Masyarakat mungkin hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” ucapnya.

Media menyabut, masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih masuk dalam daftar penerima bansos pada akhirnya dapat menerima keputusan pemerintah ketika datanya diperbaiki.

Namun, persoalan menjadi berbeda ketika masyarakat yang masih tergolong miskin justru kehilangan bantuan akibat kesalahan data.

“Untuk yang miskin bagaimana? Yang kemudian tidak menerima bansos lagi,” ujarnya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Soroti Banyaknya Kasus Keracunan MBG, Peneliti Celios Desak Pemerintah Tetapkan KLB - Image
Kasuistika

Soroti Banyaknya Kasus Keracunan MBG, Peneliti Celios Desak Pemerintah Tetapkan KLB

Rabu, 9 September 2026 | 03.12 WIB

Pola Karhutla Bergeser ke Papua, CELIOS Minta Izin Sawit dan Tambang Diaudit Total - Image
Ekonomi

Pola Karhutla Bergeser ke Papua, CELIOS Minta Izin Sawit dan Tambang Diaudit Total

Rabu, 2 September 2026 | 19.26 WIB

Dampak Ekonomi Karhutla 2026 Bisa Mencapai Rp 123 Triliun! - Image
Ekonomi

Dampak Ekonomi Karhutla 2026 Bisa Mencapai Rp 123 Triliun!

Rabu, 2 September 2026 | 19.09 WIB

Terpopuler

1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore