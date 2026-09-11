PTPP Masuki Tahap Implementasi Restrukturisasi melalui Penandatanganan MRA

JawaPos.com - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional, memasuki tahapan penting dalam proses penguatan fundamental Perseroan melalui penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) sebagai bagian dari proses restrukturisasi yang telah disetujui oleh PT Danantara Aset Manajemen.

Penandatanganan MRA menjadi milestone penting bagi PTPP sekaligus menandai kemajuan konkret proses restrukturisasi Perseroan, dari tahapan pembahasan menuju implementasi kerangka restrukturisasi yang lebih terstruktur dan terukur. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PTPP untuk memperkuat struktur keuangan, menjaga keberlangsungan usaha, serta membangun fondasi pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Momen penandatanganan MRA dihadiri oleh Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, perwakilan perbankan yang menjadi pihak dalam MRA 2026, Direktur Utama PTPP, Direktur Keuangan PTPP, serta Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital PTPP. Kehadiran para pihak mencerminkan sinergi dalam mendukung proses restrukturisasi dan transformasi PTPP.

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Restrukturisasi dilakukan melalui penataan kembali kewajiban Perseroan yang berjalan seiring dengan transformasi bisnis dan keuangan. Melalui langkah tersebut, PTPP diharapkan memiliki profil kewajiban dan ruang likuiditas yang lebih sehat sehingga Perseroan dapat semakin fokus menjaga aktivitas operasional, mendukung penyelesaian proyek, serta memperkuat kemampuan dalam memenuhi kewajibannya secara berkelanjutan.

Langkah restrukturisasi ini juga menjadi bagian dari agenda transformasi PTPP dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan Perseroan. PTPP terus mendorong penguatan arus kas (cash flow), peningkatan kualitas perolehan kontrak, optimalisasi aset, operational excellence, serta fokus pada bisnis inti yang memiliki prospek dan profil risiko yang sehat.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa penandatanganan MRA merupakan momentum penting dalam perjalanan transformasi dan penguatan fundamental Perseroan.

“Penandatanganan MRA merupakan milestone penting bagi PTPP. Kesepakatan ini memberikan kerangka yang lebih jelas bagi Perseroan dalam menata kembali struktur kewajiban sekaligus memperkuat fundamental keuangan dan bisnis PTPP,” ujar Joko.

“Bagi PTPP, restrukturisasi bukan semata-mata mengenai penataan kewajiban, tetapi bagaimana Perseroan membangun ruang likuiditas yang lebih sehat, memperkuat kemampuan operasional, meningkatkan kualitas cash flow, serta menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ke depan,” lanjut Joko.