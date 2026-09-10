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Djati Waluyo
Jumat, 11 September 2026 | 01.16 WIB

Purbaya Buka Suara soal Isu Setoran Rp 100 Miliar untuk Jabatan di Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menyampaikan tanggapan pemerintah pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menyampaikan tanggapan pemerintah pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara terkait dengan isu adanya setoran senilai Rp 100 miliar untuk mendapatkan jabatan tertentu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia menegaskan, bahwa isu yang beredar terkait dengan uang sebesar Rp 100 miliar dalam proses rotasi sejumlah pejabat eselon II dan III, jajaran Special Mission Vehicle (SMV), serta Badan Layanan Umum (BLU) tidak benar adanya.

"Tapi dalam hal mutasi ini ada info di TikTok. Katanya Pak Purbaya ngumpulin uang Rp 100 miliar, ke posisi-posisi tertentu. Saya bingung dari mana isu itu keluar. Itu rumor aja," ujar Purbaya dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).

Purbaya mengatakan, proses rotasi dan pengisian jabatan di lingkungan Kemenkeu dilakukan secara profesional dengan melibatkan sejumlah pihak dalam proses penilaian.

"Jadi, ini betul-betul professional race. Jadi, yang menaikkan bukan saya sendiri, ada yang mengusul. Dan Pak Sekjen menilai, dan setiap yang ada, saya tanya orang lain cocok apa enggak," katanya.

Menurut Purbaya, dirinya juga melakukan penilaian secara langsung terhadap sejumlah calon pejabat. Namun, proses tersebut dilakukan secara terpisah sehingga masing-masing pihak tidak mengetahui penilaian satu sama lain.

"Jadi, semuanya terlibat walaupun saya panggil sendiri-sendiri. Nggak ada yang tahu. Saya panggil satu-satu untuk menilai seperti apa orangnya di masing-masing tempat," ujarnya.

Dia menekankan integritas menjadi faktor penting dalam menentukan pejabat di lingkungan Kemenkeu. Pasalnya, kementerian tersebut memiliki kewenangan besar dalam mengelola keuangan negara.

"Jadi, integritas itu amat penting. Kementerian Keuangan memegang kewenangan yang sangat besar. Kita mengelola penerimaan, belanja, kekayaan negara, pembiayaan, serta berbagai instrumen yang memengaruhi masyarakat dan dunia usaha," ucapnya.

Editor: Estu Suryowati
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