Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 9 September 2026 | 01.02 WIB

Menkeu Purbaya Sebut Makin Dikit Masyarakat Ikut Demo Sinyal Ekonomi Indonesia Mulai Membaik

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam jumpa media di Jakarta, Selasa (8/9). (Djati Waluyo/JawaPos.com) - Image

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam jumpa media di Jakarta, Selasa (8/9). (Djati Waluyo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, meyakini ekonomi Indonesia mulai membaik yang terlihat dari menurunnya jumlah aksi demonstrasi masyarakat pada Agustus 2026.

Menurutnya, menurunnya jumlah aksi demonstrasi pada Agustus 2026 jika dibandingkan dengan tahun 2025 menjadi salah satu indikator tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

“Hitungan saya sih kalau ekonominya mulai baik harusnya masyarakat yang ikut demo lebih sedikit, apalagi dibandingkan tahun lalu, ini kan terlihat. Nyatanya bahwa demonya yang mahasiswa demo besar, tapi kan masyarakat sedikit yang terlibat,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (8/9).

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi RI saat ini memang belum terlalu kencang. Tapi dia memastikan kalau ekonomi Indonesia saat ini sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5 persen.

Purbaya memaparkan pada triwulan keempat 2025, pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,39 persen. Kemudian triwulan pertama 2026 naik 5,61 persen.

Ia menyebut, pada triwulan kedua ekonomi sempat turun 5,29 persen terjadi karena adanya konflik geopolitik global. Ia percaya diri ekonomi bisa tumbuh mendekati 6 persen di akhir tahun 2026.

"Tapi sekarang siap untuk gerak ke arah 6 persen lagi. Saya pikir triwulan keempat tahun ini bisa mendekati 6 persen pertumbuhannya. Jadi untuk senangnya sih di situ, untuk ekonom seperti saya, yang paling menarik adalah ketika teori bisa diuji di lapangan. Dan tadi hasilnya sesuai dengan kenyataan," ujarnya.

Lebih lanjut Purbaya memastikan kalau pihaknya mulai memaksimalkan sektor swasta untuk pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan Pemerintah lewat belanja anggaran.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cerita Purbaya Kehilangan Berat Badan hampir 15 Kg akibat Beratnya jadi Menteri Keuangan - Image
Ekonomi

Cerita Purbaya Kehilangan Berat Badan hampir 15 Kg akibat Beratnya jadi Menteri Keuangan

Selasa, 8 September 2026 | 23.08 WIB

Menkeu Purbaya Buka-bukaan soal Dampak Bencana Alam 2026 terhadap Ekonomi Indonesia - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Buka-bukaan soal Dampak Bencana Alam 2026 terhadap Ekonomi Indonesia

Senin, 7 September 2026 | 21.28 WIB

Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan Anggaran Penanggulangan Bencana Rp 5 Triliun untuk BNPB - Image
Nasional

Menkeu Purbaya Siapkan Tambahan Anggaran Penanggulangan Bencana Rp 5 Triliun untuk BNPB

Senin, 7 September 2026 | 19.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore