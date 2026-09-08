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Djati Waluyo
Selasa, 8 September 2026 | 16.41 WIB

Konflik Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Mentah Dunia Lanjut Menguat

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair) - Image

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia melanjutkan penguatanya pada perdagangan Selasa (8/9) pagi, seiring meningkatnya risiko konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Melansir Investing pada pukul 09:15 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,05 poin atau 0,05 persen ke level 97,05 dollar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Senin (7/9) pagi sebesar 96,63 dollar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,91 poin atau 0,99 persen ke level 92,38 dollar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Senin (7/9) pagi sebesar 91,91 dollar per barel.

Dilansir Reuters, Ancaman Iran untuk membalas serangan baru Amerika Serikat (AS) terhadap asetnya meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan minyak global.

Ancaman tersebut muncul setelah aksi saling serang antara AS dan Iran sepanjang akhir pekan, sementara belum terlihat adanya terobosan diplomatik untuk meredakan konflik.

Pada Sabtu, pasukan AS menyerang tiga kapal tanker minyak Iran, termasuk sebuah kapal yang berada di dekat Pulau Kharg, pusat utama ekspor minyak Iran, menurut Komando Pusat AS.

Serangan tersebut dilakukan setelah Garda Revolusi Iran menyerang kapal perang AS yang beroperasi di kawasan tersebut.

Analis ANZ Daniel Hynes mengatakan, eskalasi konflik meningkatkan kemungkinan terjadinya kebuntuan berkepanjangan antara kedua negara.

"Eskalasi konflik Timur Tengah baru-baru ini meningkatkan kemungkinan kebuntuan berkepanjangan, yang diselingi aksi militer terukur oleh AS dan Iran. Ini dapat membuat pasokan dari Teluk Persia tetap terbatas hingga akhir 2026," kata Hynes dalam catatannya.

ANZ memperkirakan arus pasokan minyak belum sepenuhnya kembali ke level sebelum perang hingga akhir kuartal I atau awal kuartal II 2027.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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