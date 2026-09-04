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Djati Waluyo
Jumat, 4 September 2026 | 14.58 WIB

Ketegangan di Selat Hormuz Picu Harga Minyak Global Makin Fluktuatif

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair) - Image

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak fluktuatif di perdagangan Jumat (4/9) pagi, di tengah aksi saling serang antara AS dan Iran.

Kondisi ini berisiko membalikkan pemulihan terbaru dalam volume minyak yang melintasi Selat Hormuz

Melansir Investing pada pukul 07:35 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,21 poin atau 0,22 persen ke level USD 95,61 per barel.

Lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Kamis (3/9) pagi sebesar USD 95,21 per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,21 poin atau 0,22 persen ke level USD 91,50 per barel.

Lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Kamis (3/9) pagi sebesar USD 90,71 per barel.

Dilansir dari Bloomberg, Militer Iran pada Kamis mengatakan telah menargetkan pangkalan AS di Kuwait dan Uni Emirat Arab (UEA), menurut kantor berita pemerintah Islamic Republic News Agency.

Kuwait mengatakan pihaknya merespons ancaman rudal dan drone, sementara UEA belum mengumumkan adanya insiden.

Harga minyak kemudian melemah setelah Arab Saudi mempertahankan harga minyak mentah andalannya untuk bulan depan.

Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasokan di pasar tidak seketat yang diperkirakan sebagian investor.

Editor: Bayu Putra
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