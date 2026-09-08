Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Presiden Prabowo Dorong Warga Buka Rekening BRI dan BSI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menyampaikan tanggapan pemerintah pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara mengenai alasan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembukaan rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sebagaimana diketahui, Prabowo mendorong masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan formal dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).
Purbaya menjelaskan, pembukaan rekening di dua bank tersebut diarahkan agar masyarakat lebih mudah dalam menerima bantuan dari pemerintah.
“Itu sebeneranya setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran, Bansos dan lain-lain. Itu rencana presiden seperti itu,” ujar Purbaya saat jumpa media di Jakarta, Selasa (8/9).
Purbaya mengatakan, pembukaan rekening tersebut akan menggabungkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), data Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Ia menyebut, nantinya dengan adanya penggabungan data tersebut maka masyarakat yang umurnya sudah diatas 18 tahun akan dibukakan rekening bagi yang belum memiliki.
Purbaya menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mendiskusikan kemungkinan setiap masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) langsung dibuatkan rekening.
Baca Juga: Jalani Pemeriksaan 7 Jam, Tim 9 Kejagung Berondong Eks Jampidsus Febrie Adriansyah 22 Pertanyaan
“Nanti akan dicek setiap orang yang umurnya Di atas 18 tahun akan dibukakan rekening yang belum punya rekening,” ujarnya.
Ia menyebut, rencana tersebut tidak akan membebani Bank BRI maupun BSI. Pasalnya, dalam pembukaan rekening tersebut ada minimal saldo mengendap yang perlu dipenuhi.
“Kan di isi Rp 50 ribu, tapi himbaranya bilang mampu. Ya kita ikut aja,” ucapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju