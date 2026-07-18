Bukan Lagi Keahlian Teknis, Fleksibilitas Jadi Kunci Bertahan di Dunia Kerja Modern 

ilustrasi dunia kerja dari pinteres

JawaPos.com – Di tengah perkembangan teknologi, memiliki keahlian yang sedang populer ternyata tidak lagi menjadi jaminan kesuksesan jangka panjang.

Menurut laporan Psychology today, banyak profesi yang dahulu sangat dibutuhkan kini mulai tergeser oleh otomatisasi, kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, hingga perubahan kebutuhan industri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai sebuah keterampilan dapat berubah seiring waktu, secepat perubahan dunia kerja itu sendiri.

Keahlian yang dulu menjadi pembeda, seperti pengembangan pembelajaran daring atau kemampuan pemrograman tertentu, kini semakin mudah diakses atau bahkan digantikan oleh teknologi.

Selain perkembangan AI, perubahan ekonomi, restrukturisasi perusahaan, hingga bergesernya kebiasaan konsumen juga membuat banyak pekerjaan mengalami transformasi atau bahkan menghilang.

Para pakar psikologi menyoroti pentingnya cognitive flexibility, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan cara berpikir, menerima perspektif baru, dan mengubah strategi ketika situasi berubah.

Banyak orang memiliki fleksibilitas kognitif tidak terpaku pada cara lama, tetapi mampu belajar hal baru dan beradaptasi ketika lingkungan kerja menuntut perubahan.

Kemampuan ini juga didukung oleh berbagai penelitian yang mengaitkan cognitive flexibility dengan kemampuan memecahkan masalah, ketahanan mental, serta adaptasi yang lebih baik saat menghadapi ketidakpastian.

Karena itu, banyak pemimpin organisasi kini tidak hanya menghargai keahlian teknis, tetapi juga mendorong budaya belajar, bereksperimen, dan terus mengembangkan kompetensi baru di lingkungan kerja.

Para profesional disarankan untuk terus mempelajari keterampilan baru yang berkaitan dengan bidangnya, sekaligus memperkuat transferable skills seperti komunikasi, kepemimpinan, berpikir kritis, serta membangun hubungan.

Rasa ingin tahu menjadi modal penting karena mendorong seseorang terus belajar, bahkan ketika teknologi terus berkembang.

Saat ini, karier tidak lagi ditentukan oleh satu keahlian yang dikuasai, melainkan oleh kemampuan untuk terus beradaptasi.

Industri, teknologi, bahkan jabatan dapat berubah sewaktu-waktu. Akan tetapi, bagi mereka yang mau belajar kembali, menerima perubahan, dan berani bertransformasi akan memiliki peluang lebih besar untuk tetap berkembang di dunia kerja yang terus bergerak maju.