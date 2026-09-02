Kemendiktisaintek Dorong Tempe Tembus Pasar Global, Ragi Tempe Aset Biologis Indonesia

JawaPos.com - Tempe yang selama ini dikenal sebagai pangan rakyat memiliki potensi dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi dan menembus pasar global.

Pengembangannya membutuhkan dukungan riset, inovasi, industri, serta pemanfaatan biodiversitas Indonesia.

Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mengatakan, ragi tempe perlu dilindungi sebagai aset kedaulatan biologis Indonesia.

Hal itu guna mencegah pencurian genetik (biopiracy), agar warisan peradaban itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat Indonesia tanpa hambatan pihak lain.

”Nah sekarang kita bicara tentang kedaulatan biologis bangsa, apa namanya Kapang rhizopus. Di era modern ini, nilai sama berharganya dengan cadangan sumber daya alam lain. Tugas kita adalah melindunginya,” kata Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Ahmad Najib Burhani dilansir dari Antara.

Hal itu dia sampaikan dalam talkshow Ragi Nusantara: Dari Sepotong Tempe untuk Ketahanan Pangan.

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Salah satu inovasi ragi tempe dikembangkan tim periset Universitas Indonesia (UI) melalui Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Kemendiktisaintek dengan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Ahmad mengatakan, kekayaan mikroba Indonesia merupakan bagian dari kekayaan biodiversitas nasional yang perlu dijaga, sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan pangan.