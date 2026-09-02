Merayakan HUT ke-14, Bess Resort and Waterpark Malang Usung Konsep Back to Nature & Kolaborasi UMKM

JawaPos.com - Memasuki usianya yang ke-14, Bess Resort and Waterpark Malang kembali menegaskan posisinya sebagai destinasi unggulan di Malang Raya yang tidak sekadar menawarkan kenyamanan menginap, melainkan juga menghadirkan pengalaman hidup yang selaras dengan alam dan pemberdayaan komunitas lokal.

Perayaan puncak hari jadi yang jatuh pada tanggal 1 September ini dikemas secara istimewa di area terbuka hijau. Mengusung tema besar Back to Nature, pihak manajemen menghadirkan suasana perayaan yang segar, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, sekaligus merangkul berbagai elemen masyarakat mulai dari mitra strategis, sponsor, hingga teman-teman difabel.

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan Bersatu Sukses Group (BSG), Bess Resort and Waterpark Malang membuka pintu seluas-luasnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk berkembang bersama.

General Manager Bess Resort and Waterpark Malang, Rudi Wijaya, menjelaskan bahwa dalam perayaan yang turut dimeriahkan oleh fashion show UMKM ini, pihak hotel menerapkan sistem kolaborasi yang inklusif.

"Di grupnya BSG (Bersatu Sukses Group), kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan UMKM. Konsepnya seperti konsinyasi, di mana mereka menitipkan produknya dan kami bantu tawarkan kepada para tamu. Konsep ini juga sesekali akan kami buatkan bundling pada event-event tertentu, sehingga ada sisi menarik bagi tamu saat menginap di Bess Resort and Waterpark Malang," ujar Rudi Wijaya.

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Langkah strategis ini dinilai mampu memberikan nilai tambah ganda, yakni memberdayakan produk fesyen dan kerajinan lokal agar semakin dikenal luas oleh wisatawan, sekaligus memperkaya pengalaman belanja cinderamata autentik bagi para tamu hotel.

Pemilihan lokasi perayaan di luar ruangan (outdoor) bukan tanpa alasan. Di tengah cuaca Malang yang cerah dan sejuk, pihak manajemen ingin membuktikan bahwa kegiatan di alam terbuka memberikan kualitas interaksi yang jauh lebih hangat dan menyenangkan dibandingkan di dalam ruangan ber-AC.

Terkait hal tersebut, Rudi Wijaya mengungkapkan, "Harapannya, dengan anniversary yang ke-14 ini, Bess Resort and Waterpark Malang mampu memberikan pengalaman luar biasa bagi keluarga Indonesia untuk memanfaatkan waktu luang bersama keluarga. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk berkontribusi pada lingkungan melalui berbagai gebrakan bertema Back to Nature. Salah satunya adalah memaksimalkan potensi lahan yang luas untuk mengajak siapa saja yang beraktivitas di sini lebih mengenal alam, seperti melalui program menanam tanaman."

Program ini dirancang sebagai sarana edukasi interaktif bagi anak-anak dan keluarga, menjadikan momen liburan sebagai pembelajaran berharga mengenai pelestarian lingkungan sejak dini.