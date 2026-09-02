Tak Perlu Jago Prompt, Teman AI Bikin Teknologi Lebih Mudah Dipakai UMKM

JawaPos.com - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini tidak harus menguasai teknik membuat prompt rumit untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).

UMKMall meluncurkan Teman AI, asisten AI yang dirancang khusus untuk UMKM dengan sistem navigasi berbasis tombol agar teknologi tersebut lebih mudah digunakan dalam pekerjaan bisnis sehari-hari.

Teman AI resmi diperkenalkan di Jakarta Creative Hub, Jakarta, Rabu (2/9). Platform ini dirancang untuk membantu berbagai kebutuhan UMKM, mulai dari membuat foto produk dan materi promosi hingga menghitung harga pokok penjualan (HPP), margin keuntungan, serta menyusun langkah pengembangan usaha.

Pendekatan tersebut menjadi salah satu upaya UMKMall mengatasi hambatan adopsi AI di kalangan usaha kecil. Sebab, meski AI semakin banyak digunakan dalam dunia bisnis, tidak semua pelaku UMKM terbiasa menyusun instruksi atau prompt yang tepat untuk mendapatkan hasil sesuai kebutuhan.

Teman AI menawarkan dua mode utama, yakni Open Chat AI dan Jalur Transformasi atau Learning Journey.

Melalui Open Chat, pelaku UMKM dapat menggunakan AI secara lebih bebas untuk berdiskusi mengenai strategi usaha, membuat konten promosi, menghasilkan foto produk, hingga menganalisis data operasional.

Sementara itu, Jalur Transformasi dirancang dengan pendekatan 'Klik Bukan Ketik'. Pengguna diarahkan melalui pilihan dan tahapan yang telah disesuaikan dengan persoalan bisnis UMKM sehingga tidak harus memahami prompt engineering.

Head of Learning & Operations UMKMall, Ivan Hendrata, mengatakan pendekatan tersebut sengaja dibuat agar kerumitan teknologi tidak menjadi penghalang bagi pelaku usaha.

"Teman AI dirancang spesifik dengan 2 Mode Utama, Open Chat dan Jalur Transformasi Terbimbing berbasis navigasi tombol praktis, agar pengusaha UMKM tidak perlu pusing memikirkan prompt engineering," ujar dia Jakarta, Rabu (2/9).