Miliki 243 Sentra Mikro di Seluruh DKI, Bank Jakarta Dorong UMKM Tumbuh dan Naik Kelas

Bank Jakarta terus memperkuat keberpihakannya terhadap pelaku usaha mikro dengan memperluas akses pembiayaan yang semakin dekat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan usaha masyarakat/(Istimewa).
JawaPos.com - Bank Jakarta terus memperkuat keberpihakannya terhadap pelaku usaha mikro dengan memperluas akses pembiayaan yang semakin dekat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan usaha masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Akad Kredit Massal Pedagang Pasar Induk Kramat Jati, yang diikuti oleh 100 pedagang dan disaksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para pemangku kepentingan.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan, program tersebut bukan sekadar kegiatan penyaluran kredit, tetapi merupakan bagian dari upaya Bank Jakarta membangun akses keuangan yang semakin luas bagi pelaku usaha mikro agar dapat berkembang dan naik kelas.
"Kami tidak ingin pedagang yang sibuk mencari bank. Bank Jakarta yang harus semakin dekat dan hadir di tengah-tengah pedagang," ujar Agus.
Untuk mendukung strategi tersebut, Bank Jakarta saat ini telah memiliki 243 Sentra Mikro yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, sehingga layanan pembiayaan dapat semakin dekat dengan pasar dan pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Agus, keberadaan Sentra Mikro menjadi bagian penting dari strategi Bank Jakarta untuk membangun kedekatan dengan pelaku usaha sekaligus memahami karakteristik dan kebutuhan pembiayaan masing-masing ekosistem.
Rp326 Miliar Pembiayaan untuk 2.388 Pedagang
Hingga Juni 2026, Bank Jakarta telah menyalurkan pembiayaan kepada pedagang pasar di berbagai wilayah Jakarta dengan total outstanding sekitar Rp326 miliar kepada 2.388 debitur.
Khusus di Pasar Induk Kramat Jati, penyaluran kredit Bank Jakarta telah mencapai plafon sekitar Rp48 miliar kepada 167 pedagang.
Potensi pengembangan pembiayaan di kawasan tersebut masih sangat besar. Pasar Induk Kramat Jati memiliki lebih dari 5.000 tempat usaha dan menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan penting di Jakarta.
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