Menko Airlangga Buka Suara Soal Potensi Perubahan Desil Kesejahteraan Penerima Bansos

JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan penetapan desil kesejahteraan mengacu pada hasil survei ekonomi dan data tunggal social dan ekonomi nasional (DTSEN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan data tersebut digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan social (bansos) kepada masyarakat.

“Sekarang kan sedang ada economic survey (Survei Ekonomi 2026)). Kemaren kan khusus untuk desil ekonomi basisnya DTSEN,” ujar Airlangga kepada wartawan, Kamis (20/8).

Airlangga mengatakan, penyaluran bansos saat ini menggunakan satu data yang bersumber dari DTSEN. Sementara itu, pemerintah juga tengah melakukan Survei Ekonomi 2026 untuk memperbarui informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Sekarang bansos menggunakan satu data dari DTSEN, terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan sehingga kita lihat hasilnya bagaimana,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah pelaksanaan Survei Ekonomi 2026 berpotensi menyebabkan perubahan data desil kesejahteraan, Airlangga menegaskan bahwa data sosial dan ekonomi bersifat dinamis.

“Data kan sifatnya dinamis,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS), menyebut Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi salah satu elemen yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan desil kesejahteraan keluarga Indonesia.

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Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M Nashrul Wajdi, mengatakan penentuan desil menggunakan banyak variable dan salah satunya adalah data yang terkumpul pada Sensus Ekonomi 2026.