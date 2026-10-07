Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 %, Drajad Wibowo Fokus Garap Desil Bawah

Drajad Wibowo (JPNN)
JawaPos.com - Sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo mengungkapkan telah mendapatkan sejumlah tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6 persen.
Dalam menjalankan tugas barunya Drajad fokus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Khususnya kelompok kelas menengah bawah atau masyarakat pada desil rendah.
“Salah satunya adalah tugas saya itu mendorong ekonomi rakyat di desil-desil rendah dan menengah,” ujar Drajad kepada awak media di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10).
Ia mengatakan pengembangan ekonomi masyarakat pada kelompok desil bawah akan menjadi salah satu fokus yang lebih banyak didorong Kemenko Perekonomian. Menurutnya, program tersebut memiliki cakupan penerima yang besar, mencapai puluhan juta masyarakat.
“Nah ini pertumbuhan di desil-desil bawah ini, ini yang akan lebih banyak didorong oleh Kemenko Perekonomian. Dan itu jumlahnya bukan hanya belasan juta, tapi puluhan juta. Nah ini akan lebih banyak didorong,” ujarnya.
Drajad mengatakan berbagai program pemberdayaan tersebut sebenarnya telah berjalan. Namun, pemerintah akan memperluas pelaksanaannya agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat.
Salah satunya melalui program pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha. Dia menyebut Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan untuk menurunkan bunga kredit Mekaar menjadi 8 persen.
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