Tidak Hanya Gaji, Ini 41 Variabel BPS untuk Tentukan Desil Kesejahteraan Keluarga

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penentuan desil kesejahteraan tidak hanya ditetapkan berdasarkan pendapatan atau pengeluaran satu keluarga.

Penentuan desil mempertimbangkan sejumlah variabel yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara lebih menyeluruh. Adapun, berdasarkan data yang diterima JawaPos.com, BPS menggunakan 41 variable untuk menentukan desil kesejahteraan keluarga.

Puluhan variabel tersebut mencakup identitas keluarga, kondisi perumahan, kepemilikan aset, hingga karakteristik setiap anggota keluarga. Berikut daftar 41 variabel yang digunakan BPS dalam menentukan desil kesejahteraan:

1. Keterangan Identitas Keluarga

1. Nama, NIK, dan No KK Kepala Keluarga

2. Jumlah anggota keluarga sesuai KK dan hasil pendataan

3. Alamat

4. Kesesuaian alamat dengan alamat pada KK

5. Geotagging*