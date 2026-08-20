Tidak Hanya Gaji, Ini 41 Variabel BPS untuk Tentukan Desil Kesejahteraan Keluarga

Pembelian BBM Pertalite diwacanakan hanya untuk orang dengan desil tertentu. (Dok/Pertamina)
JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penentuan desil kesejahteraan tidak hanya ditetapkan berdasarkan pendapatan atau pengeluaran satu keluarga.
Penentuan desil mempertimbangkan sejumlah variabel yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara lebih menyeluruh. Adapun, berdasarkan data yang diterima JawaPos.com, BPS menggunakan 41 variable untuk menentukan desil kesejahteraan keluarga.
Puluhan variabel tersebut mencakup identitas keluarga, kondisi perumahan, kepemilikan aset, hingga karakteristik setiap anggota keluarga. Berikut daftar 41 variabel yang digunakan BPS dalam menentukan desil kesejahteraan:
1. Keterangan Identitas Keluarga
1. Nama, NIK, dan No KK Kepala Keluarga
2. Jumlah anggota keluarga sesuai KK dan hasil pendataan
3. Alamat
4. Kesesuaian alamat dengan alamat pada KK
5. Geotagging*
6. Jumlah dan No. KK keluarga dalam satu rumah/tempat tinggal
7. Jenis bangunan tempat tinggal
8. Status kepemilikan bangunan dan bukti kepemilikan tanah
9. Perkiraan nilai sewa/kontrak
10. Luas lantai
11. Jenis dan kondisi lantai terluas
12. Jenis dan kondisi dinding terluas
13. Jenis dan kondisi atap terluas
14. Kepemilikan fasilitas BAB
15. Jenis kloset
16. Tempat pembuangan akhir tinja
17. Sumber air minum utama
18. Sumber penerangan utama
19. Jumlah meteran, daya terpasang, dan ID Pelanggan PLN
20. Pengeluaran Listrik sebulan
21. Pengeluaran Pulsa dan Internet sebulan
22. Rata-rata pengeluaran keluarga
23. Foto rumah/tempat tinggal
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Jawa Pos
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