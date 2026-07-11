Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.44 WIB

Adu Gaji dan Sponsor: Intip Pendapatan Fantastis Top Skor Piala Dunia 2026

Lionel Messi. (Instagram @afaseleccion) - Image

Lionel Messi. (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com - Megabintang asal Argentina, Lionel Messi bukan hanya mencatatkan sejarah sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam ajang Piala Dunia 2026. Kapten Argentina tersebut juga menjadi salah satu pesepak bola dengan pendapatan tertinggi di antara para pemain yang bersaing dalam daftar top skor turnamen.

Berdasarkan estimasi Forbes, Messi memiliki total pendapatan sekitar USD 140 juta per tahun, dengan rincian sekitar USD 70 juta dari aktivitas sepak bola berasal dari gaji dan bonus serta USD 70 juta dari pendapatan di luar lapangan, termasuk sponsor, lisensi, dan kerja sama komersial.

Pemain yang telah menorehkan 8 gol di Piala Dunia 2026 tersebut diketahui memiliki kontrak dengan sejumlah merek global seperti Adidas, Apple, Mastercard, Hard Rock International, Lowe's, Michelob Ultra, serta berbagai kerja sama lisensi dan memorabilia.

Selain Messi, beberapa pemain yang masuk dalam daftar perburuan top skor Piala Dunia seperti Kylian Mbappe asal Prancis, Erling Halland dari Norwegia, dan Harry Kane dari Inggris juga mencatatkan pendapatan yang cukup signifikan.

Kylian Mbappe menempati posisi berikutnya dengan total pendapatan sekitar USD95 juta. Dari jumlah tersebut, USD 70 juta berasal dari gaji dan bonus, sedangkan USD 25 juta berasal dari sponsor pribadi.

Penyerang Real Madrid itu menjalin kerja sama dengan Nike, Hublot, Dior, Oakley, serta sejumlah kampanye komersial yang memperkuat nilai mereknya di tingkat global.

Sementara itu, Erling Haaland diperkirakan mengantongi total pendapatan USD 80 juta per tahun. Rinciannya, USD 60 juta berasal dari gaji dan bonus di Manchester City, sedangkan USD 20 juta berasal dari sponsor pribadi.

Striker asal Norwegia tersebut menjadi duta bagi sejumlah merek ternama seperti Nike, Beats by Dre, Breitling, Clear, dan beberapa mitra komersial lainnya.

Kemudian Harry Kane mencatat total pendapatan sekitar USD 41 juta. Kapten Timnas Inggris itu memperoleh USD 29 juta dari gaji dan bonus bersama Bayern München, sementara USD 12 juta berasal dari sponsor pribadi dan hak komersial.

Harry Kane bekerja sama dengan sejumlah merek seperti Skechers Football, Cadbury, Topps, Amazon, dan Hugo Boss, yang turut mendongkrak pendapatannya di luar lapangan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Jelang Hadapi Inggris di Piala Dunia 2026, Timnas Norwegia Pindah Hotel Gara-Gara Suara Proyek - Image
Piala Dunia 2026

Jelang Hadapi Inggris di Piala Dunia 2026, Timnas Norwegia Pindah Hotel Gara-Gara Suara Proyek

Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.17 WIB

Kylian Mbappe Cedera Engkel! Prancis Tetap Optimistis Lawan Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Kylian Mbappe Cedera Engkel! Prancis Tetap Optimistis Lawan Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 17.59 WIB

Rekor Clean Sheet Spanyol Dirusak Belgia, La Furia Roja Tetap Melaju ke Semifinal Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Rekor Clean Sheet Spanyol Dirusak Belgia, La Furia Roja Tetap Melaju ke Semifinal Piala Dunia 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 17.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore