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Selasa, 18 Agustus 2026 | 04.58 WIB

BRI KKB Expo 2026 Digelar di 131 Cabang, Tawarkan Promo Mobil Mulai 1,81%

BRI KKB Expo 2026. (Dok. BRI) - Image

BRI KKB Expo 2026. (Dok. BRI)

JawaPos.com - Memiliki kendaraan kini bukan lagi sekadar memenuhi kebutuhan mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup, produktivitas, hingga investasi jangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, pilihan kendaraan pun semakin beragam, mulai dari mobil konvensional hingga kendaraan listrik yang semakin diminati.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BRI menghadirkan BRI KKB Expo 2026 yang berlangsung serentak di 131 Kantor Cabang BRI di seluruh Indonesia pada 10–21 Agustus 2026. Melalui expo ini, masyarakat dapat melihat langsung berbagai pilihan kendaraan dari dealer-dealer rekanan BRI sekaligus memperoleh solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan.

Selama periode expo, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran menarik, seperti suku bunga mulai 1,81% flat per tahun untuk tenor 1 tahun, pilihan tenor hingga 5 tahun, harga spesial dari dealer, free gift, hingga BRIZZI senilai Rp500 ribu. Tak hanya itu, tersedia pula proses approval yang lebih cepat serta konsultasi gratis mengenai skema pembiayaan kendaraan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi kendaraan dan solusi pembiayaan dalam satu kesempatan.

BRI KKB Expo 2026 tidak hanya menghadirkan promo pembiayaan kendaraan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal berbagai pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas saat ini.

Perkembangan industri otomotif menghadirkan semakin banyak pilihan, termasuk kendaraan listrik yang mulai menjadi alternatif bagi masyarakat karena lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi. Seiring meningkatnya minat tersebut, akses terhadap pembiayaan yang mudah dan terpercaya menjadi salah satu faktor penting sebelum memutuskan pembelian.

Melalui BRI KKB Expo 2026, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kendaraan konvensional maupun kendaraan listrik sekaligus memahami berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia.

Di balik penyelenggaraan BRI KKB Expo 2026, terdapat sinergi antara BRI dan BRI Financedalam menghadirkan layanan pembiayaan kendaraan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Kolaborasi ini memungkinkan masyarakat memperoleh layanan pembiayaan yang lebih luas, baik untuk kendaraan berbahan bakar konvensional maupun kendaraan listrik. Dengan jaringan layanan yang saling melengkapi, masyarakat dapat berkonsultasi dan mengajukan pembiayaan melalui kantor-kantor BRI maupun BRI Finance di berbagai daerah.

Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya BRI dalam menghadirkan solusi finansial yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

Editor: Banu Adikara
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