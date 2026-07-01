Malaysia jadi Penyumbang Wisatawan Mancanegara Terbanyak ke Indonesia pada Mei 2026

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat wisatawan mancanegara asal negeri Jiran Malaysia menjadi pengunjung terbanyak yang berwisata di Indonesia pada Mei 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta kunjungan naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya year on year (yoy).

“Selama Mei 2026, mayoritas kunjungan wisman merupakan pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan atau 21,58 persen,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Ateng mengatakan, posisi Malaysia disusul oleh Australia 155,03 ribu kunjungan atau sebesar 11,22 persen, dan Singapura 136,74 ribu kunjungan atau sebesar 9,89 persen.

“Secara kumulatif, sepanjang periode Januari-Mei 2026, angka kunjungan wisman mencapai 6,07 juta kunjungan, atau naik 7,68 persen (c-to-c),” ujarnya.

Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada Mei 2026 mencapai 106,16 juta perjalanan. Angka tersebut naik 8,69 persen yoy). Sepanjang Januari-Mei 2026, jumlah perjalanan wisnus mencapai 523,22 juta perjalanan, atau naik 2,86 persen c to c.

Ateng mengatakan, pada Mei 2026, angkutan kereta mencatat jumlah keberangkatan penumpang tertinggi, mencapai 46,96 juta penumpang, atau naik 4,17 persen yoy.

Peningkatan juga terjadi pada moda angkutan laut domestik dengan 2,66 juta penumpang naik 6,45 persen dan ASDP dengan 4,51 juta penumpang naik 16,66 persen.