Malaysia jadi Penyumbang Wisatawan Mancanegara Terbanyak ke Indonesia pada Mei 2026

Wisatawan mancanegara berlibur di pulau Dewata Bali. (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat wisatawan mancanegara asal negeri Jiran Malaysia menjadi pengunjung terbanyak yang berwisata di Indonesia pada Mei 2026.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta kunjungan naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya year on year (yoy).
“Selama Mei 2026, mayoritas kunjungan wisman merupakan pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan atau 21,58 persen,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).
Ateng mengatakan, posisi Malaysia disusul oleh Australia 155,03 ribu kunjungan atau sebesar 11,22 persen, dan Singapura 136,74 ribu kunjungan atau sebesar 9,89 persen.
“Secara kumulatif, sepanjang periode Januari-Mei 2026, angka kunjungan wisman mencapai 6,07 juta kunjungan, atau naik 7,68 persen (c-to-c),” ujarnya.
Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada Mei 2026 mencapai 106,16 juta perjalanan. Angka tersebut naik 8,69 persen yoy). Sepanjang Januari-Mei 2026, jumlah perjalanan wisnus mencapai 523,22 juta perjalanan, atau naik 2,86 persen c to c.
Ateng mengatakan, pada Mei 2026, angkutan kereta mencatat jumlah keberangkatan penumpang tertinggi, mencapai 46,96 juta penumpang, atau naik 4,17 persen yoy.
Peningkatan juga terjadi pada moda angkutan laut domestik dengan 2,66 juta penumpang naik 6,45 persen dan ASDP dengan 4,51 juta penumpang naik 16,66 persen.
“Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara domestik turun 9,22 persen menjadi 4,11 juta penumpang, dan jumlah penumpang angkutan udara internasional turun 6,41 persen menjadi 1,65 juta penumpang,” ucapnya.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas