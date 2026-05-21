FJGS 2026 Manfaatkan Momentum Pelemahan Rupiah Tarik Wisman, Barang High-end Terasa Murah!

Konferensi pers Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026. (ist)
JawaPos.com - Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar kerap dianggap sebagai kabar buruk bagi ekonomi. Namun, dalam gelaran Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026, kondisi ini justru membawa berkah tersendiri, khususnya bagi wisatawan asing (wisman_ pemburu barang mewah (high-end).
Jakarta kini dinilai jauh lebih menarik dan murah sebagai destinasi belanja barang mewah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Mengapa momentum pelemahan Rupiah ini justru menjadi kesempatan emas?
Lonjakan kurs mata uang asing seperti Dollar dan Yen memicu kenaikan harga barang di berbagai negara. Di Singapura, tingginya nilai mata uang mereka membuat harga barang melambung.
Begitu pula di Malaysia, dimana harga-harga produk fashion dan apparel mulai merangkak naik.
Menariknya, situasi di Indonesia justru berbanding terbalik bagi para pelancong dan pembelanja yang memegang mata uang asing. Efek pelemahan Rupiah membuat harga barang bermerek di Jakarta menjadi relatif lebih murah, ketimbang harus ke luar negeri.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 sekaligus Ketua Dewan Penasihat APPBI DKI, Ellen Hidayat, mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat kelas atas kini mulai mengincar produk-barang high-end di dalam negeri.
"Sekarang sudah orang-orang high-end itu sudah mengincar produk-produk yang high-end, dimana dikatakan harganya jauh lebih murah daripada Singapura kan tinggi sekali kursnya ya karena kurs. Kemudian Malaysia juga semua sudah naik. Indonesia ini kan kita memang agak tertekan, tetapi kesempatan yang baik ini digunakan untuk berbelanja," ujarnya.
Menurutnya, momentum ini harus bisa mendorong peningkatan wisatawan mancanegara (wisman). Dengan begitu, produsen dalam negeri, termasuk UMKM, dapat tetap tumbuh di tengah melemahnya nilai rupiah.
"Justru sekarang surga belanja menurut saya dari negara ASEAN ataupun South East Asia itu adalah Indonesia. Saya baru datang dari, ya saya tidak sebut tempatnya, ternyata untuk produk-produk yang namanya apparel itu mahal-mahal bener. Di sini kita sudah bisa mencari apapun yang kita mau," katanya.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah