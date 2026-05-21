FJGS 2026 Manfaatkan Momentum Pelemahan Rupiah Tarik Wisman, Barang High-end Terasa Murah!

JawaPos.com - Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar kerap dianggap sebagai kabar buruk bagi ekonomi. Namun, dalam gelaran Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026, kondisi ini justru membawa berkah tersendiri, khususnya bagi wisatawan asing (wisman_ pemburu barang mewah (high-end).

Jakarta kini dinilai jauh lebih menarik dan murah sebagai destinasi belanja barang mewah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Mengapa momentum pelemahan Rupiah ini justru menjadi kesempatan emas?

Rupiah Melemah, Jakarta jadi Surga Belanja Barang Mewah Lonjakan kurs mata uang asing seperti Dollar dan Yen memicu kenaikan harga barang di berbagai negara. Di Singapura, tingginya nilai mata uang mereka membuat harga barang melambung.

Begitu pula di Malaysia, dimana harga-harga produk fashion dan apparel mulai merangkak naik.

Menariknya, situasi di Indonesia justru berbanding terbalik bagi para pelancong dan pembelanja yang memegang mata uang asing. Efek pelemahan Rupiah membuat harga barang bermerek di Jakarta menjadi relatif lebih murah, ketimbang harus ke luar negeri.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 sekaligus Ketua Dewan Penasihat APPBI DKI, Ellen Hidayat, mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat kelas atas kini mulai mengincar produk-barang high-end di dalam negeri.

"Sekarang sudah orang-orang high-end itu sudah mengincar produk-produk yang high-end, dimana dikatakan harganya jauh lebih murah daripada Singapura kan tinggi sekali kursnya ya karena kurs. Kemudian Malaysia juga semua sudah naik. Indonesia ini kan kita memang agak tertekan, tetapi kesempatan yang baik ini digunakan untuk berbelanja," ujarnya.

Menurutnya, momentum ini harus bisa mendorong peningkatan wisatawan mancanegara (wisman). Dengan begitu, produsen dalam negeri, termasuk UMKM, dapat tetap tumbuh di tengah melemahnya nilai rupiah.