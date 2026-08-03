Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 3 Agustus 2026 | 22.49 WIB

Kunjungan Wisman Semester I 2026 Capai 7,45 Juta, Tertinggi Sejak 2020

Sejumlah wisatawan mancanegara mencoba permainan tradisional serta menyaksikan tari dan angklung kolosal dalam acara Berkumpul dan Bermain (Berkain) di Lapangan Fatahilah, Kota Tua, Jakarta,Minggu (14/06/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Sejumlah wisatawan mancanegara mencoba permainan tradisional serta menyaksikan tari dan angklung kolosal dalam acara Berkumpul dan Bermain (Berkain) di Lapangan Fatahilah, Kota Tua, Jakarta,Minggu (14/06/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Juni 2026 turun 2,15 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Juni 2026 mencapai 1,39 juta kunjungan.

Kunjungan Wisman selama Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2020 yang lalu," ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/8).

Ateng mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 1.210.879 kunjungan melalui pintu masuk utama dan 175.696 kunjungan melalui pintu masuk perbatasan.

Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juni 2026, total kunjungan Wisman mencapai 7,45 juta kunjungan atau meningkat 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Ia menyebut, pada Juni 2026, mayoritas kunjungan disumbang oleh wisman pemegang paspor Malaysia sebanyak 258,69 ribu kunjungan atau 18,66 persen, diikuti oleh Singapura 169,91 ribu kunjungan 12,25 persen, dan Australia 167,50 ribu kunjungan 12,08 persen.

Lanjutnya, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada Juni 2026 yang mencapai 107,19 juta perjalanan. Angka tersebut naik tipis 1,98 persen dibanding Juni 2025 yoy.

“Sepanjang Januari-Juni 2026, jumlah perjalanan wisnus mencapai 630,41 juta perjalanan, atau meningkat 2,71 persen (ctoc),” ucapnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Ekspor Indonesia Semester I 2026 Tembus USD 140,81 Miliar, Naik 4,13 Persen - Image
Bisnis

Ekspor Indonesia Semester I 2026 Tembus USD 140,81 Miliar, Naik 4,13 Persen

Senin, 3 Agustus 2026 | 22.51 WIB

Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD 3,58 Miliar di Semester I 2026 - Image
Bisnis

Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD 3,58 Miliar di Semester I 2026

Senin, 3 Agustus 2026 | 20.54 WIB

Malaysia jadi Penyumbang Wisatawan Mancanegara Terbanyak ke Indonesia pada Mei 2026 - Image
Ekonomi

Malaysia jadi Penyumbang Wisatawan Mancanegara Terbanyak ke Indonesia pada Mei 2026

Kamis, 2 Juli 2026 | 02.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore