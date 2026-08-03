Kunjungan Wisman Semester I 2026 Capai 7,45 Juta, Tertinggi Sejak 2020

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Juni 2026 turun 2,15 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Juni 2026 mencapai 1,39 juta kunjungan.

“Kunjungan Wisman selama Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2020 yang lalu," ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/8).

Ateng mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 1.210.879 kunjungan melalui pintu masuk utama dan 175.696 kunjungan melalui pintu masuk perbatasan.

Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juni 2026, total kunjungan Wisman mencapai 7,45 juta kunjungan atau meningkat 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Ia menyebut, pada Juni 2026, mayoritas kunjungan disumbang oleh wisman pemegang paspor Malaysia sebanyak 258,69 ribu kunjungan atau 18,66 persen, diikuti oleh Singapura 169,91 ribu kunjungan 12,25 persen, dan Australia 167,50 ribu kunjungan 12,08 persen.

Lanjutnya, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada Juni 2026 yang mencapai 107,19 juta perjalanan. Angka tersebut naik tipis 1,98 persen dibanding Juni 2025 yoy.