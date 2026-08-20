Semifinal Piala AFF 2026: Malaysia Gagal ke Final, Tapi Tan Cheng Hoe Bangga

Vietnam singkirkan Malaysia di Piala AFF 2026. (Instagram/@malaysia_nt)
JawaPos.com - Perjalanan Malaysia di Piala AFF harus berakhir setelah menelan kekalahan dari Vietnam di babak semifinal. Meski tersingkir dengan agregat telak 0-4, pelatih interim Tan Cheng Hoe tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya.
Malaysia kalah 0-2 dari Vietnam dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi pada Rabu (19/8).
Kekalahan itu membuat Malaysia semakin terpuruk setelah sebelumnya takluk 0-2 pada leg pertama.
Baca Juga:Prediksi Timnas Vietnam vs Malaysia di Piala AFF: Kim Sang-sik Waspada Lini Serang Harimau Malaya
Sementara itu, Vietnam tampil dengan performa impresif sebagai juara bertahan. Namun, Malaysia mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat tuan rumah kesulitan menembus pertahanan mereka selama lebih dari satu jam pertandingan.
Meski kebobolan sepenuhnya, penjaga gawang Malaysia Azri Ghani telah berusaha dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting pada babak pertama.
Terbukti, kebuntuan baru pecah pada menit ke-62. Penyerang kelahiran Brasil Nguyen Xuan Son yang masuk dari bangku cadangan, berhasil mencetak gol dari jarak dekat untuk membawa Vietnam unggul 1-0.
Baca Juga:Prediksi Vietnam vs Malaysia di Leg 2 Semifinal Piala AFF 2026: Golden Star Warriors Diunggulkan!
Xuan Son kembali menjadi mimpi buruk Malaysia pada menit ke-89. Xuan Son mampu melepaskan tembakan mendatar ke sudut jauh gawang setelah bola melewati sela-sela kaki Azri Ghani. Hasil 2-0 pun tidak berubah hingga peluit akhir ditiup. Meskipun demikian, Tan Cheng Hoe menilai perjuangan para pemainnya layak mendapatkan apresiasi.
“Saya tetap bangga kepada para pemain meskipun kami kalah dalam kedua pertandingan. Komitmen yang mereka tunjukkan membuat saya bangga. Pada saat yang sama, kami tahu Vietnam menurunkan tim terbaik mereka dan mereka juga merupakan juara bertahan,” kata Cheng Hoe dikutip dari New Straits Times.
Pelatih berusia 58 tahun itu juga berharap pengalaman di Piala AFF dapat menjadi modal penting, terutama bagi pemain-pemain muda Malaysia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027