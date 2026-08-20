Semifinal Piala AFF 2026: Malaysia Gagal ke Final, Tapi Tan Cheng Hoe Bangga

JawaPos.com - Perjalanan Malaysia di Piala AFF harus berakhir setelah menelan kekalahan dari Vietnam di babak semifinal. Meski tersingkir dengan agregat telak 0-4, pelatih interim Tan Cheng Hoe tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya.

Malaysia kalah 0-2 dari Vietnam dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi pada Rabu (19/8).

Kekalahan itu membuat Malaysia semakin terpuruk setelah sebelumnya takluk 0-2 pada leg pertama.

Sementara itu, Vietnam tampil dengan performa impresif sebagai juara bertahan. Namun, Malaysia mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat tuan rumah kesulitan menembus pertahanan mereka selama lebih dari satu jam pertandingan.

Meski kebobolan sepenuhnya, penjaga gawang Malaysia Azri Ghani telah berusaha dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting pada babak pertama.

Terbukti, kebuntuan baru pecah pada menit ke-62. Penyerang kelahiran Brasil Nguyen Xuan Son yang masuk dari bangku cadangan, berhasil mencetak gol dari jarak dekat untuk membawa Vietnam unggul 1-0.

Xuan Son kembali menjadi mimpi buruk Malaysia pada menit ke-89. Xuan Son mampu melepaskan tembakan mendatar ke sudut jauh gawang setelah bola melewati sela-sela kaki Azri Ghani. Hasil 2-0 pun tidak berubah hingga peluit akhir ditiup. Meskipun demikian, Tan Cheng Hoe menilai perjuangan para pemainnya layak mendapatkan apresiasi.

“Saya tetap bangga kepada para pemain meskipun kami kalah dalam kedua pertandingan. Komitmen yang mereka tunjukkan membuat saya bangga. Pada saat yang sama, kami tahu Vietnam menurunkan tim terbaik mereka dan mereka juga merupakan juara bertahan,” kata Cheng Hoe dikutip dari New Straits Times.