Gangguan 2 PLTU Jadi Penyebab Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa, PLN Minta Maaf

Suasana pemadaman listrik di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (1/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar di Pulau Jawa mengalami gangguan. PLTU itu merupakan dioperasikan oleh mitra PLN dari kelompok independent power producer (IPP).
Persoalan ini diduga menjadi pemicu pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.
Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kedua pembangkit mengalami gangguan teknis sehingga terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
"Kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," ujar Darmawan dalam konferensi pers Jumat (19/6) malam.
Untuk mempercepat pemulihan, kata Darmawan, PLN mengerahkan tim bersama mitra pengelola pembangkit guna memperbaiki kedua PLTU yang mengalami gangguan.
Proses perbaikan ditarget berjalan cepat agar pembangkit dapat kembali beroperasi dan memasok listrik ke sistem kelistrikan Jawa.
“Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Kami bekerja all out, siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera berselesaikan,” ucapnya.
PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang menyebabkan pemadaman bergilir tersebut.
"Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Kami bekerja all out, siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera berselesaikan," ungkapnya.
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