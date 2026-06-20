Percepat Pasokan Batu Bara ke PLTU, PLN Jaga Stroom Jawa-Madura-Bali

JawaPos.com - PT PLN (Persero), memastikan akan mempercepat perjanjian pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) khususnya di area Jawa, Madura, Bali (Jamali).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian pasokan batu bara kepada PLTU guna menjamin pasokan listrik untuk masyarakat.

"Kami juga mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium ranked coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah," ujar Darmawan dalam konferensi pers, Jumat (19/6) malam.

Darmawan mengatakan, untuk mempercepat proses penandatanganan kontrak, perusahaan akan berkoordinasi secara intens dengan tim Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM.

Lanjutnya, sampai dengan saat ini, proses penyaluran medium range coal (medium-calorie coal) atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero pulau Jawa baik milik PLN ataupun Independent Power Producer (IPP).

"Diantarannya untuk di Jawa Bagian Barat yaitu PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu dan untuk PLTU di Jawa Bagian Timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2,PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan,dan PLTU Tanjung Awar-Awar," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah wilayah di pulau Jawa mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Adapun, permasalahan terhadap dua PLTU diduga menjadi penyebab kondisi tersebut.