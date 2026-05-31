PLN EPI Gandeng BWI Pasok Biomassa Sekam Padi untuk PLTU Indramayu

JawaPos.com - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menggandeng PT Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) untuk memasok biomassa jenis sekam padi sebagai campuran bahan bakar (cofiring) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu, Jawa Barat.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat ekosistem bioenergi nasional sekaligus mendukung target transisi energi dan net zero emission (NZE).

"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemanfaatan biomassa berbasis limbah pertanian di daerah," katanya, dikutip Minggu (31/5).

Dalam kerja sama tersebut, PLN EPI bertindak atas nama PT PLN Nusantara Power sebagai pengguna akhir biomassa di PLTU Indramayu. Kolaborasi kedua pihak mencakup pengelolaan rantai pasok biomassa, optimalisasi fasilitas produksi, serta penerapan standar kualitas dan kuantitas melalui mekanisme pengujian yang transparan dan akuntabel guna menjaga performa operasional pembangkit.

PLN EPI dan BWI juga berkomitmen membangun kemitraan jangka panjang melalui koordinasi berkelanjutan dan penguatan tata kelola bisnis, sehingga dapat memastikan keberlanjutan pasokan biomassa sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Hokkop menyebut performa dan kapasitas produksi biomassa dari sekam padi masih sangat mungkin ditingkatkan.

Bahkan, menurut dia, target produksi hingga 3.200 sampai 3.300 ton per bulan bukan sesuatu yang sulit dicapai. "Tinggal bagaimana penyesuaian teknis di tim produksi dan operasional," ujarnya.

Hokkop juga menegaskan, PLN EPI ingin kerja sama tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan kontrak, tetapi terus berkembang melalui peningkatan volume pasokan. "Kalau amendemen itu penambahan volume, artinya masuk kelas akselerasi. Volumenya terus bertambah, berarti kerja sama dan kapasitasnya juga meningkat," katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah BWI yang berhasil mengembangkan potensi sekam padi menjadi biomassa bernilai ekonomi tinggi. Menurut Hokkop, kerja sama ini menjadi tindak lanjut konkret setelah sebelumnya PLN EPI menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait pengembangan biomassa dan ekonomi sirkular daerah.