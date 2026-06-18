Pasokan Batu Bara Kalori Menengah Menipis, Pemerintah Cari Solusi untuk PLTU

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui adanya kendala dalam penyediaan pasokan batu bara dengan kalori menengah untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) nasional.
Untuk itu, ia menyebut bahwa pemerintah tengah mencari solusi atas kendala penyediaan batu bara kalori menengah atau 5.200 kcal yang ketersediaannya mulai terbatas secara alami.
“Sampai dengan bulan Juni tadi kita sudah rapat, itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium, kalori yang 5.200,” ujar Bahlil saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).
Bahlil menyampaikan bahwa salah satu kendala dalam pemenuhan pasokan batu bara dengan kalori menengah atau dengan kadar 5.200 kkal per kilogram adalah penurunan kualitas batu bara di Indonesia.
Hal ini terjadi karena kecenderungan kadar kalori batu bara nasional yang terus menurun dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan tantangan dalam memenuhi standar kalori yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik.
Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencari solusi terbaik agar pasokan tetap terjaga tanpa merugikan pengusaha maupun pihak PLN.
“Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batubara kita ini kan semakin hari semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah,” ucapnya.
Untuk itu, pemerintah melakukan pembentukan tim pengadaan batu bara kalori sedang dalam rangka mengatasi kendala PT PLN (Persero). Adapun, tim tersebut terdiri dari Kementerian ESDM, PLN, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan