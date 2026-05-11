Pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu Lampaui Target, Progres Kini Tembus 53 Persen

Proyek Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu/(Dok/PT PP)
JawaPos.com-PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat progres positif dalam pembangunan Proyek Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu yang dikerjakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan yang merata sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah.
Di tengah tantangan waktu pengerjaan yang ketat dan lokasi proyek yang tersebar dengan jarak tempuh cukup jauh, pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Hingga 6 Mei 2026, progres pekerjaan telah mencapai 53,08 persen atau melampaui target dengan deviasi positif sebesar 16,40 persen.
Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari perencanaan proyek yang matang dan dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian PU.
"PTPP terus mengedepankan excellence dalam setiap pelaksanaan proyek. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan kerja, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat," terang dia, Rabu (6/5/2026).
Proyek senilai Rp 501,99 miliar itu memiliki masa pelaksanaan selama 240 hari kalender sejak dimulai pada 10 Desember 2025. Pencapaian progres yang melampaui target dinilai mencerminkan efektivitas strategi konstruksi dan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan pelaksanaan proyek dengan kondisi lapangan.
Dalam pengerjaannya, PTPP juga menerapkan sejumlah inovasi konstruksi untuk mendukung efisiensi waktu sekaligus menjaga mutu pekerjaan. Kehadiran proyek ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih representatif, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bengkulu.
Selain mendukung sektor pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut turut memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan proyek.
Keberhasilan progres proyek tersebut juga dinilai sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan sebagai fondasi pembangunan nasional..
