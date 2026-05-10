Kemenkop segera Resmikan 30 Ribu Gedung Koperasi Merah Putih

JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) berencana untuk meresmikan sekitar 30.000 bangunan gedung koperasi merah putih yang sudah siap untuk beroperasi dalam waktu dekat pada tahun ini.

Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Riza Azmi, menjelaskan ada beberapa tahapan atau fase dalam program koperasi merah putih. "Untuk yang fase satu sudah dilewati ya, yaitu fase kelembagaan. Sudah terbentuk sekitar 80.000 lebih (koperasi merah putih, red.) dari sisi kelembagaan, dari sisi badan hukum dan seterusnya," katanya, dikutip dari Antara, Minggu (10/5).

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada Workshop Media "Cerita Koperasi Desa Jadi Berita Bermakna" yang digelar Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Sekarang kita masuk ke fase kedua ya, fase pembangunan dan fase operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," katanya.

Saat ini, kata dia, sudah terbentuk setidaknya 7.000 bangunan koperasi merah putih yang 100 persennya siap beroperasi. Ia mengatakan bahwa operasional koperasi merah putih itu akan disusul dengan peresmian sekitar 30.000 gedung koperasi merah putih yang siap beroperasi di kisaran Juli-Agustus 2026.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi koperasi merah putih sekarang ini adalah pemerataan akses, misalnya terkait jaringan listrik dan internet. "Yang kedua sebenarnya dari sisi digitalisasi, terkait dengan indeks Masyarakat Digital (IMDI) yang sebenarnya itu masih belum seragam," katanya.

Ada beberapa daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat literasi digitalnya tinggi, tapi di daerah-daerah lain mungkin masih perlu pembinaan. Kalau untuk lahan, kata dia, memang ada tantangan untuk mencari lahan seluas minimal 1.000 meter persegi untuk bangunan berukuran 20x30 meter.

Ia mengatakan bahwa skema tersebut menggunakan desain pertama, tetapi ada desain kedua untuk alternatif, yakni lahan-lahan di bawah 1.000 meter persegi.