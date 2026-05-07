Dari Usaha Kecil di Padang, Rendang Asese Kini Ekspansi ke Luar Negeri Berkat Pendampingan BNI

Rendang Asese/(Istimewa).
JawaPos.com — Perjalanan usaha Rendang Asese milik Eva Milza menjadi salah satu contoh bagaimana program pembinaan UMKM dari PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk membuka jalan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dan menembus pasar yang lebih luas.
Eva Milza menceritakan, usaha rendang yang dirintisnya sejak Maret 2003 ini bermula dari langkah sederhana dari dapur rumah.
“Awalnya saya yang langsung turun ke pasar untuk membeli bahan dan untuk memulai usaha ini. Dan pertama masak itu rendang aneka rendang kering,” ujarnya kepada Jawapos.com, Senin (4/5)
Produk tersebut awalnya dipasarkan ke lingkungan sekitar dan dititipkan ke toko oleh-oleh. Seiring meningkatnya permintaan, usahanya mulai berkembang dan membuka outlet kecil di rumah.
Pada fase awal itulah, Eva mulai menggunakan layanan perbankan BNI untuk mendukung transaksi usaha.
“Dengan permintaan pelanggan yang mau bayar transfer via transfer atau pakai rekening, itu pertama kita buka rekeningnya di BNI. Itu dulu masih rekening perseorangan atas nama Ibu Eva Milza sebelum usaha kita ini berubah menjadi PT,” jelasnya.
Maju Bersama BNI
Seiring waktu, Rendang Asese tidak hanya berkembang dari sisi produksi, tetapi juga dari dukungan yang diperoleh sebagai mitra binaan BNI. Eva mengaku banyak mendapat manfaat, mulai dari pelatihan hingga fasilitasi pemasaran.
“Itu pengembangannya banyak. Contoh pertamanya itu kita sering diajakin pelatihan tentang kewirausahaan, tentang marketing, tentang promosi. Terus kita juga sering difasilitasi untuk ikut bazar atau pameran, baik di dalam kota Padang, bahkan ke luar kota Padang, malahan sampai ke luar negeri, ke Malaysia, ke Korea kayak gitu,” tuturnya.
Tak hanya itu, produk Rendang Asese juga kerap menjadi unggulan dalam berbagai pameran yang diikuti BNI. Dukungan operasional hingga promosi turut dirasakan langsung oleh pelaku usaha.
“Nah, setelah itu kita juga dapat dukungan, misalnya kalau urusan rekening untuk karyawan atau pengurusan uang atau pencairan cek itu kita selalu diberi jalur khusus, iya, diberi kemudahan sama tim-tim BNI yang di Kota Padang,” lanjutnya.
