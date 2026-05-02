BNI Konsisten Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Beasiswa Nasional

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sejalan dengan semangat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap 2 Mei.

Salah satu langkah konkret BNI adalah penyaluran beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan dan berprestasi, sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sejak 2025 hingga April 2026, beasiswa yang disalurkan BNI Berbagi telah menjangkau lebih dari 1.000 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bahwa lewat BNI Berbagi, Perseroan secara konsisten dan berkelanjutan mendukung pemerintah dalam mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

"Momentum Hardiknas menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. BNI terus berkomitmen hadir dan berkontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Okki dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut Okki mengatakan, inisiatif ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas akademik, tetapi juga membangun karakter serta literasi keuangan agar masyarakat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

Program ini juga diiringi kegiatan pendampingan dan edukasi untuk memastikan manfaat yang diterima optimal dan berkelanjutan. BNI pun berkomitmen memperluas jangkauan program ini ke daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di Indonesia.

"BNI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia," tegas Okki.