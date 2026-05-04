Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
Selasa, 5 Mei 2026 | 01.52 WIB

Terungkap! Sumber Anggaran Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Bukan dari APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sumber anggaran gaji manajer Koperasi Merah Putih. (istimewa) - Image

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sumber anggaran gaji manajer Koperasi Merah Putih. (istimewa)

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sumber anggaran gaji manajer Koperasi Merah Putih tidak berasal dari penambahan anggaran baru. Pemerintah akan memanfaatkan sisa alokasi dana yang belum terserap dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin (4/5), Purbaya menjelaskan bahwa masih terdapat kelebihan anggaran lantaran pembentukan Kopdes Merah Putih yang belum sepenuhnya mencapai target.

“Gini, itu kan Kopdes Merah Putih setahunnya dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ (gaji pegawai) untuk sementara,” ujar Purbaya.

Purbaya memastikan, kebutuhan gaji manajer dapat dipenuhi tanpa membuka pagu anggaran baru. Apalagi, skema tersebut hanya bersifat sementara, yakni selama dua tahun ke depan saat operasional koperasi masih berada di bawah pengelolaan BUMN.

“Itu kan hanya dua tahun ke depan (selama operasional di bawah BUMN). Jadi, uangnya ada,” tegasnya.

Sebagai Bendahara Negara, Purbaya juga menyoroti masih adanya sisa anggaran yang berasal dari pembiayaan bank-bank Himbara yang belum tersalurkan. Hal ini terjadi karena jumlah koperasi yang terbentuk belum mencapai target ambisius pemerintah, yakni 80.000 unit.

“Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua (kopdes) terbentuk sehingga masih ada sisa,” imbuhnya.

Sebagai informasi, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan fisik sekaligus pengelola operasional Kopdes Merah Putih. Perusahaan pelat merah tersebut memperoleh dukungan pembiayaan dari bank Himbara mencapai Rp 240 triliun.

Dari total tersebut, setiap unit koperasi mendapatkan alokasi sekitar Rp 3 miliar. Sementara itu, cicilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan mencapai Rp 40 triliun untuk jangka waktu enam tahun ke depan.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Menko Zulhas Ungkap Nasib Status Manajer Koperasi Merah Putih Usai 2 Tahun Jadi Pegawai BUMN - Image
Nasional

Menko Zulhas Ungkap Nasib Status Manajer Koperasi Merah Putih Usai 2 Tahun Jadi Pegawai BUMN

Selasa, 5 Mei 2026 | 00.31 WIB

Digelar Mulai Hari Ini! Simak Materi Tes Kognitif dan Manajemen Koperasi Merah Putih - Image
Nasional

Digelar Mulai Hari Ini! Simak Materi Tes Kognitif dan Manajemen Koperasi Merah Putih

Senin, 4 Mei 2026 | 22.04 WIB

Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Ikuti Skema BUMN, Menko Zulhas: Agrinas Pangan yang akan Membayar - Image
Ekonomi

Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Ikuti Skema BUMN, Menko Zulhas: Agrinas Pangan yang akan Membayar

Senin, 4 Mei 2026 | 21.59 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore