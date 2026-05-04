Terungkap! Sumber Anggaran Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Bukan dari APBN

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sumber anggaran gaji manajer Koperasi Merah Putih tidak berasal dari penambahan anggaran baru. Pemerintah akan memanfaatkan sisa alokasi dana yang belum terserap dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin (4/5), Purbaya menjelaskan bahwa masih terdapat kelebihan anggaran lantaran pembentukan Kopdes Merah Putih yang belum sepenuhnya mencapai target.

“Gini, itu kan Kopdes Merah Putih setahunnya dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ (gaji pegawai) untuk sementara,” ujar Purbaya.

Purbaya memastikan, kebutuhan gaji manajer dapat dipenuhi tanpa membuka pagu anggaran baru. Apalagi, skema tersebut hanya bersifat sementara, yakni selama dua tahun ke depan saat operasional koperasi masih berada di bawah pengelolaan BUMN.

“Itu kan hanya dua tahun ke depan (selama operasional di bawah BUMN). Jadi, uangnya ada,” tegasnya.

Sebagai Bendahara Negara, Purbaya juga menyoroti masih adanya sisa anggaran yang berasal dari pembiayaan bank-bank Himbara yang belum tersalurkan. Hal ini terjadi karena jumlah koperasi yang terbentuk belum mencapai target ambisius pemerintah, yakni 80.000 unit.

“Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua (kopdes) terbentuk sehingga masih ada sisa,” imbuhnya.

Sebagai informasi, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan fisik sekaligus pengelola operasional Kopdes Merah Putih. Perusahaan pelat merah tersebut memperoleh dukungan pembiayaan dari bank Himbara mencapai Rp 240 triliun.