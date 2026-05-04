Bintang Pradewo
Senin, 4 Mei 2026 | 22.04 WIB

Digelar Mulai Hari Ini! Simak Materi Tes Kognitif dan Manajemen Koperasi Merah Putih

Ilustrasi soal Tes Potensi Kognitif calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih. (foto diolah dengan AI)

JawaPos.com - Ratusan ribu calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai menjalani tahapan seleksi kompetensi pada hari ini, Minggu (3/5).

Dikutip Radar Jember (Jawa Pos Group), 483 ribu peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti ujian berbasis komputer ini sesuai dengan jadwal yang tertera pada kartu tes masing-masing.

Panitia Seleksi Nasional PHTC mengonfirmasi bahwa rangkaian ujian akan berlangsung selama sepuluh hari ke depan, yakni hingga 12 Mei 2026.

Materi Tes: Kognitif dan Manajemen

Dalam tahapan krusial ini, peserta akan diuji melalui dua jenis materi utama untuk mengukur kesiapan mereka mengelola ekonomi desa:

Tes Potensi Kognitif: Mengukur kemampuan logika, numerik, dan penalaran peserta.
Tes Manajemen: Spesifik pada tata kelola koperasi atau manajemen kelautan dan perikanan sesuai dengan formasi yang dilamar.

Perlu diperhatikan bahwa seleksi kompetensi ini bersifat menggugurkan.

Peserta yang gagal melampaui nilai ambang batas (passing grade) atau tidak masuk dalam peringkat yang ditentukan, secara otomatis dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Timeline Lengkap Rekrutmen Kopdes 2026

Bagi peserta yang berhasil melewati seleksi kompetensi, berikut adalah rangkaian tahapan selanjutnya yang harus diikuti:

Seleksi Kompetensi: 3 – 12 Mei 2026

  1. Pengumuman Hasil Seleksi: 17 – 19 Mei 2026
  2. Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT): 20 – 31 Mei 2026
  3. Diklatsar Militer (Komponen Cadangan): 17 Juni – 19 Juli 2026
  4. Pelatihan Manajerial & Bidang: 17 – 31 Juli 2026

Kriteria Kelulusan Peringkat

Penentuan kelulusan tidak hanya berdasarkan nilai ambang batas, tetapi juga menggunakan sistem peringkat tiga kali jumlah formasi.

