Digelar Mulai Hari Ini! Simak Materi Tes Kognitif dan Manajemen Koperasi Merah Putih

Ilustrasi soal Tes Potensi Kognitif calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih. (foto diolah dengan AI)
JawaPos.com - Ratusan ribu calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai menjalani tahapan seleksi kompetensi pada hari ini, Minggu (3/5).
Dikutip Radar Jember (Jawa Pos Group), 483 ribu peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti ujian berbasis komputer ini sesuai dengan jadwal yang tertera pada kartu tes masing-masing.
Panitia Seleksi Nasional PHTC mengonfirmasi bahwa rangkaian ujian akan berlangsung selama sepuluh hari ke depan, yakni hingga 12 Mei 2026.
Baca Juga:Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Ikuti Skema BUMN, Menko Zulhas: Agrinas Pangan yang akan Membayar
Dalam tahapan krusial ini, peserta akan diuji melalui dua jenis materi utama untuk mengukur kesiapan mereka mengelola ekonomi desa:
Tes Potensi Kognitif: Mengukur kemampuan logika, numerik, dan penalaran peserta.
Tes Manajemen: Spesifik pada tata kelola koperasi atau manajemen kelautan dan perikanan sesuai dengan formasi yang dilamar.
Baca Juga:Underpass Lebih Realistis untuk Tekan Risiko Kecelakaan di Perlintasan
Perlu diperhatikan bahwa seleksi kompetensi ini bersifat menggugurkan.
Peserta yang gagal melampaui nilai ambang batas (passing grade) atau tidak masuk dalam peringkat yang ditentukan, secara otomatis dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.
Bagi peserta yang berhasil melewati seleksi kompetensi, berikut adalah rangkaian tahapan selanjutnya yang harus diikuti:
Seleksi Kompetensi: 3 – 12 Mei 2026
Penentuan kelulusan tidak hanya berdasarkan nilai ambang batas, tetapi juga menggunakan sistem peringkat tiga kali jumlah formasi.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan