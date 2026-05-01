Lonjakan Pengguna Jalan, Jasa Marga Ungkap Peta Kepadatan Tol Trans Jawa saat Libur Panjang Hari Buruh

JawaPos.com - Libur panjang Hari Buruh 2026 terasa di ruas Tol Trans Jawa. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat lonjakan signifikan volume kendaraan, terutama yang bergerak dari Jakarta menuju wilayah timur seperti Cirebon, Semarang, hingga Surabaya dan Malang.

Data ini bisa jadi acuan penting bagi masyarakat yang berencana bepergian ke luar kota agar bisa mengatur waktu perjalanan lebih bijak dan menghindari titik-titik padat.

Lonjakan Kendaraan dari Jakarta ke Timur

Pada Kamis (30/4) sebanyak 36.431 kendaraan tercatat melintas menuju arah timur melalui Gerbang Tol Cikampek Utama. Angka ini melonjak 30,48 persen dibanding kondisi normal.

Kepadatan bahkan berlanjut ke hari berikutnya. Pada Jumat pagi, 1 Mei 2026, volume kendaraan di shift pertama mencapai 16.160 kendaraan, atau naik drastis 65,79 persen dari lalu lintas normal.

Vice President Corporate Secretary & Legal JTT, Ria Marlinda Paallo, menjelaskan bahwa peningkatan arus ini sudah mulai terasa sejak H-1 libur panjang.

Untuk mengurai kepadatan, sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow di ruas Tol Jakarta–Cikampek, mulai dari KM 55 lalu diperpanjang hingga KM 47–65 arah Cikampek. Skema ini bersifat situasional dan dihentikan setelah kondisi kembali normal pada sore hari.

Arus Balik Mulai Terlihat

Tak hanya arus keluar Jakarta, pergerakan kendaraan dari arah timur menuju ibu kota juga mulai meningkat.