Polda Metro Jaya Pulangkan 101 Orang yang Sempat Diamankan dalam Peringatan May Day

Ribuan buruh dalam aksi May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sesuai dengan komitmen awal, Polda Metro Jaya memulangkan 101 orang yang sempat diamankan dan dimintai keterangan di sela-sela peringatan May Day atau Hari Buruh di Jakarta pada Jumat (1/5). Ratusan orang itu dipulangkan oleh polisi ke rumah masing-masing.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa ratusan orang itu dipulangkan setelah selesai memberikan keterangan kepada polisi. Ada yang didampingi secara langsung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, ada pulang yang dijemput oleh keluarga.
”Benar, 101 orang yang semalam dimintai keterangan sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Mereka dijemput keluarga dan dalam pendampingan LBH Jakarta, mereka bukan merupakan bagian dari serikat buruh yang menyampaikan aspirasi ” ucap Budi pada Sabtu (2/5).
Baca Juga:Viral Video Detik-detik Longsor Terjang Proyek PLTA Upper Cisokan Bandung Barat, Gemuruhnya Bikin Merinding!
Meski ratusan orang tersebut sudah dipulangkan oleh polisi, Budi memastikan bahwa pendalaman terus dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakkum) Polda Metro Jaya. Mereka masih meneliti sejumlah barang yang ditemukan, termasuk selebaran dan dugaan rencana aksi.
”Barang yang ditemukan, termasuk selebaran dan rencana aksi, masih didalami Satgas Gakkum. Pendalaman ini untuk melihat keterkaitannya dengan kelompok yang mencoba mengganggu kamtibmas,” kata dia.
Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu memastikan, pendalaman dilakukan secara profesional dan terukur. Dalam proses yang berjalan, pihaknya meminta masyarakat tidak berspekulasi sebelum proses pendalaman selesai dilakukan.
”Polda Metro Jaya tetap berkomitmen menjaga situasi Jakarta aman, tertib, dan kondusif,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, jajaran kepolisian Polda Metro Jaya mengamankan 101 orang dalam perayaan May Day di Jakarta. Sampai kemarin malam, ratusan orang yang diduga hendak merusuh dalam peringatan Hari Buruh itu masih menjalani pemeriksaan.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan hal itu dalam konferensi pers usai pelaksanaan pengamanan perayaan May Day. Dia menyampaikan bahwa ratusan orang yang diamankan oleh polisi akan dipulangkan ke rumah masing-masing.
”Sejumlah 101 orang sedang memberikan informasi kepada kami, dan kami sampaikan setelah selesai penyampaian informasi tersebut mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing,” kata Kombes Iman kepada awak media.
Kepada orang tua yang merasa putra dan putri atau keluarga mereka belum kembali ke rumah setelah turut serta dalam peringatan May Day, dia mengimbau agar segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Baik petugas di Polda Metro Jaya maupun kantor kepolisian terdekat.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari