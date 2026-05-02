Polda Metro Jaya Pulangkan 101 Orang yang Sempat Diamankan dalam Peringatan May Day

JawaPos.com - Sesuai dengan komitmen awal, Polda Metro Jaya memulangkan 101 orang yang sempat diamankan dan dimintai keterangan di sela-sela peringatan May Day atau Hari Buruh di Jakarta pada Jumat (1/5). Ratusan orang itu dipulangkan oleh polisi ke rumah masing-masing.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa ratusan orang itu dipulangkan setelah selesai memberikan keterangan kepada polisi. Ada yang didampingi secara langsung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, ada pulang yang dijemput oleh keluarga.

”Benar, 101 orang yang semalam dimintai keterangan sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Mereka dijemput keluarga dan dalam pendampingan LBH Jakarta, mereka bukan merupakan bagian dari serikat buruh yang menyampaikan aspirasi ” ucap Budi pada Sabtu (2/5).

Meski ratusan orang tersebut sudah dipulangkan oleh polisi, Budi memastikan bahwa pendalaman terus dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakkum) Polda Metro Jaya. Mereka masih meneliti sejumlah barang yang ditemukan, termasuk selebaran dan dugaan rencana aksi.

”Barang yang ditemukan, termasuk selebaran dan rencana aksi, masih didalami Satgas Gakkum. Pendalaman ini untuk melihat keterkaitannya dengan kelompok yang mencoba mengganggu kamtibmas,” kata dia.

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu memastikan, pendalaman dilakukan secara profesional dan terukur. Dalam proses yang berjalan, pihaknya meminta masyarakat tidak berspekulasi sebelum proses pendalaman selesai dilakukan.

”Polda Metro Jaya tetap berkomitmen menjaga situasi Jakarta aman, tertib, dan kondusif,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, jajaran kepolisian Polda Metro Jaya mengamankan 101 orang dalam perayaan May Day di Jakarta. Sampai kemarin malam, ratusan orang yang diduga hendak merusuh dalam peringatan Hari Buruh itu masih menjalani pemeriksaan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan hal itu dalam konferensi pers usai pelaksanaan pengamanan perayaan May Day. Dia menyampaikan bahwa ratusan orang yang diamankan oleh polisi akan dipulangkan ke rumah masing-masing.

”Sejumlah 101 orang sedang memberikan informasi kepada kami, dan kami sampaikan setelah selesai penyampaian informasi tersebut mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing,” kata Kombes Iman kepada awak media.