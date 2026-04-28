Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 28 April 2026 | 19.02 WIB

Komut Said Aqil Siradj Tegaskan: Bangun Palang Pintu Perlintasan Bukan Kewajiban KAI, Pemda!

Komisaris Utama PT KAI Said Aqil Siradj saat mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi (Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisaris Utama PT KAI Said Aqil Siradj menyebut bahwa pengadaan palang pintu di pelintasan sebidang bukan tanggung jawab KAI, tetapi pemerintah daerah. Hal itu sehubungan dengan kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang diduga bermula dari pelanggaran palang pintu perlintasan pada Senin (27/4) malam.

"Palang pintu sebidang itu bukan kewajiban KAI. Ini banyak orang yang enggak tahu. Bikin palang pintu bukan kewajiban KAI, bukan, (itu kewajiban) pemerintah daerah, pemerintah setempat," ujarnya usai menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4).

Said menjelaskan bahwa tupoksi utama KAI hanya pada ranah operasional kereta dan pelayanan penumpang.

"KAI itu kewajibannya cuma menjalankan kereta api, narik tiket itu aja. Jadi banyak orang enggak paham, saya sendiri sebelum jadi Komut enggak paham. Saya kira palang itu kewajiban KAI, bukan," klaimnya.

Mantan Ketua Umum PBNU itu menyebut sebenarnya para pimpinan daerah sudah pernah melakukan audiensi membahas pengadaan perlintasan sebidang. Hanya saja, realisasinya terhambat besarnya anggaran yang dibutuhkan.

"Bikin palang yang bagus itu Rp 3 miliar satu. Bukan barang murah," pungkas Said Aqil.

Sebelumnya, kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL pada Senin malam (27/4). Insiden itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.

Salah satu informasi yang diterima oleh awak media menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan KRL atau commuter line lintas Bekasi dan kereta api jarak jauh. Dari berbagai foto dan video yang beredar, tampak beberapa gerbong hancur dan evakuasi korban masih berlangsung.

”Info lintas Daop 1 Jakarta: Terima info JPL 85 PLB 5181 tertemper mobil. Kemudian ka 4 melintas langsung Bekasi oleh PPKP sudah diinstruksikan untuk berhati-hati dikarenakan di jalur hilir terjadi temperan dan didepannya PLB 5568a,” bunyi informasi tersebut.

Artikel Terkait
Prihatin Kecelakaan Kereta di Bekasi, DPR Imbau Pemerintah Segera Selesaikan Perlintasan Sebidang - Image
Jabodetabek

Prihatin Kecelakaan Kereta di Bekasi, DPR Imbau Pemerintah Segera Selesaikan Perlintasan Sebidang

Selasa, 28 April 2026 | 18.32 WIB

Kecelakaan KA Argo Bromo vs KRL, Wali Kota Bekasi: Pemicunya Perlintasan Tanpa Palang Pintu - Image
Jabodetabek

Kecelakaan KA Argo Bromo vs KRL, Wali Kota Bekasi: Pemicunya Perlintasan Tanpa Palang Pintu

Selasa, 28 April 2026 | 15.30 WIB

KAI Daop 8 Surabaya Batalkan 3 Perjalanan Kereta Api Imbas Tabrakan KRL-KA Argo Bromo di Bekasi - Image
Surabaya Raya

KAI Daop 8 Surabaya Batalkan 3 Perjalanan Kereta Api Imbas Tabrakan KRL-KA Argo Bromo di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 15.26 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

