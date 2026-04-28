Kecelakaan KA Argo Bromo vs KRL, Wali Kota Bekasi: Pemicunya Perlintasan Tanpa Palang Pintu

Penampakan taksi tertemper kereta yang selanjutnya membuat KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebanyak 59 korban dikabarkan telah dilarikan ke tiga rumah sakit akibat kecelakaan KRL Commuter Line dengan Kereta Api (KA) Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin malam (27/4). Jumlah korban itu berdasarkan informasi yang diterima Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, sekitar pukul 01.00 WIB, Selasa dini hari, (28/4).
"Jadi, posisi jam 01.00 ini, bertambah lagi jumlah pasien yang hadir di RSUD, ada 59 pasien, dan terus kita update yang kemudian berada di rumah sakit di Kota Bekasi," kata Tri Adhianto sebagaimana unggahan pada media sosial Instagram.
Ia merasa prihatin atas kecelakaan tersebut. Menurutnya, kecelakaan kereta itu dipicu dari perlintasan kereta di wilayah Bulak Kapal yang tidak ada palang pintu. Hal itu mengakibatkan KRL Commuter Line menabrak sebuah mobil taksi listrik.
"Kejadian yang apa namanya, di luar dugaan lah, karena memang kan ada satu proses, dia tidak berdiri sendiri, kecelakaannya ada, ada pemicunya ya, ada diawali dengan memang perlintasan yang tidak ada palang pintu, penjaganya, kemudian juga menjadi tabrakan beruntun," ungkapnya.
Tri Adhianto menyatakan, dirinya pun diminta Wakil Ketua DPR RI untuk membuat surat dalam rangka percepatan pembangunan flyover di lokasi perlintasan kereta. Hal itu diharapkan akan memperlancar lalu lintas perjalanan kereta.
"Langkah progresif tadi sudah dilakukan Pak Dasco, hari ini besok pagi saya diminta untuk membuat surat, sehingga ada satu proses ya di dalam rangka membangun flyover yang ada di Bulak Kapal, walaupun memang sudah diinisiasi oleh Pak Gubernur, kita perbaikilah karena kalau itu flyover sudah dibangun, berati nanti Ampera pun sudah bisa ditutup ya, sehingga lalu lintasnya pun akan bisa lebih lancar, lebih aman, dan tentu ada satu kepastian pola perjalanan kereta pun tidak akan terganggu," pungkasnya.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!