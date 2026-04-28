Kecelakaan KA Argo Bromo vs KRL, Wali Kota Bekasi: Pemicunya Perlintasan Tanpa Palang Pintu

JawaPos.com - Sebanyak 59 korban dikabarkan telah dilarikan ke tiga rumah sakit akibat kecelakaan KRL Commuter Line dengan Kereta Api (KA) Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin malam (27/4). Jumlah korban itu berdasarkan informasi yang diterima Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, sekitar pukul 01.00 WIB, Selasa dini hari, (28/4).

"Jadi, posisi jam 01.00 ini, bertambah lagi jumlah pasien yang hadir di RSUD, ada 59 pasien, dan terus kita update yang kemudian berada di rumah sakit di Kota Bekasi," kata Tri Adhianto sebagaimana unggahan pada media sosial Instagram.

Ia merasa prihatin atas kecelakaan tersebut. Menurutnya, kecelakaan kereta itu dipicu dari perlintasan kereta di wilayah Bulak Kapal yang tidak ada palang pintu. Hal itu mengakibatkan KRL Commuter Line menabrak sebuah mobil taksi listrik.

"Kejadian yang apa namanya, di luar dugaan lah, karena memang kan ada satu proses, dia tidak berdiri sendiri, kecelakaannya ada, ada pemicunya ya, ada diawali dengan memang perlintasan yang tidak ada palang pintu, penjaganya, kemudian juga menjadi tabrakan beruntun," ungkapnya.

Tri Adhianto menyatakan, dirinya pun diminta Wakil Ketua DPR RI untuk membuat surat dalam rangka percepatan pembangunan flyover di lokasi perlintasan kereta. Hal itu diharapkan akan memperlancar lalu lintas perjalanan kereta.