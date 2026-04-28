KAI Daop 8 Surabaya Batalkan 3 Perjalanan Kereta Api Imbas Tabrakan KRL-KA Argo Bromo di Bekasi

JawaPos.com - Tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Staskun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4), menyebabkan tiga perjalanan kereta api di Daop 8 Surabaya, terpaksa dibatalkan.

Tiga perjalanan tersebut, yakni KA 163 Gumarang relasi Surabaya Pasarturi - Pasarsenen, KA 94 - 91 Jayabaya relasi Malang - Pasarsenen, dan KA 29F Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasarturi - Gambir

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono secara khusus menyampaikan empati dan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kereta di Daop 1 Jakarta.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan perjalanan kereta api pada 28 April 2026. KAI berharap proses penanganan berjalan lancar dan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik," tuturnya, Selasa (28/4).

KAI memahami bahwa pembatalan KA ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang. Namun langkah ini diambil sebagai demi menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.

"Sekaligus mendukung kelancaran proses penanganan di lokasi kejadian. KAI berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dengan memastikan keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap kondisi,” imbuhnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, KAI memberikan pengembalian bea tiket 100% di luar biaya pesan kepada penumpang terdampak, sebagai kompensasi atas pembatalan perjalanan yang terjadi.

Pembatalan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI atau langsung di loket stasiun. Pelanggan juga dapat memilih opsi penjadwalan ulang sesuai ketentuan yang berlaku.