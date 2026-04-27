Target Rp710 Miliar, ASLI Perkuat Posisi di Industri Konstruksi

perusahaan fokus memperluas pasar dan kerja sama, meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi,. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp710 miliar pada 2026, yang disampaikan saat acara Hal Public Expose (PUBEX) di Jakarta.
Target ini menjadi bagian dari strategi pemulihan sekaligus penguatan bisnis di tengah persaingan industri konstruksi yang semakin ketat.
Perseroan menyampaikan bahwa saat ini ASLI memasuki fase transformasi strategis dengan pendekatan yang lebih sistematis, sebagai respons atas perkembangan sektor konstruksi yang kian kompetitif.
Transformasi ini menjadi pijakan utama dalam meningkatkan kapabilitas operasional dan menjaga keberlanjutan daya saing perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan roadmap pertumbuhan yang menitikberatkan ekspansi proyek di berbagai wilayah Indonesia, termasuk luar Pulau Jawa dan kawasan timur.
Pada 2026, target kontrak sebesar Rp710 miliar akan difokuskan pada proyek strategis dari sektor pemerintah dan BUMN, dengan komposisi BUMN sebesar 48,8 persen, APBN 45,6 persen, internal 2,2 persen, serta sektor lainnya 3,4 persen.
Proyek-proyek tersebut direncanakan tersebar di sejumlah wilayah seperti Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, hingga Papua Selatan.
Perusahaan tersebut juga berupaya mempertegas posisinya sebagai perusahaan konstruksi terintegrasi yang kompetitif dengan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, peningkatan produktivitas terus didorong melalui modernisasi alat, digitalisasi proses konstruksi, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi biaya dan ketepatan waktu penyelesaian proyek.
Untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan panjang, Perseroan menyiapkan berbagai inisiatif strategis yang mencakup penguatan kapasitas bisnis, pengembangan lini usaha, serta perluasan jangkauan operasional.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!