Target Rp710 Miliar, ASLI Perkuat Posisi di Industri Konstruksi

JawaPos.com - PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp710 miliar pada 2026, yang disampaikan saat acara Hal Public Expose (PUBEX) di Jakarta.

Target ini menjadi bagian dari strategi pemulihan sekaligus penguatan bisnis di tengah persaingan industri konstruksi yang semakin ketat.

Direktur Utama ASLI, Agus Karianto, menyampaikan bahwa perusahaan saat ini tengah menjalankan transformasi bisnis untuk memperkuat fondasi operasional dan meningkatkan daya saing. “Transformasi ini difokuskan pada penguatan fundamental, efisiensi operasional, serta penciptaan nilai jangka panjang,” ujarnya dalam Public Expose di Jakarta, Senin (27/4). Perseroan menyampaikan bahwa saat ini ASLI memasuki fase transformasi strategis dengan pendekatan yang lebih sistematis, sebagai respons atas perkembangan sektor konstruksi yang kian kompetitif.

Transformasi ini menjadi pijakan utama dalam meningkatkan kapabilitas operasional dan menjaga keberlanjutan daya saing perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan roadmap pertumbuhan yang menitikberatkan ekspansi proyek di berbagai wilayah Indonesia, termasuk luar Pulau Jawa dan kawasan timur.

Pada 2026, target kontrak sebesar Rp710 miliar akan difokuskan pada proyek strategis dari sektor pemerintah dan BUMN, dengan komposisi BUMN sebesar 48,8 persen, APBN 45,6 persen, internal 2,2 persen, serta sektor lainnya 3,4 persen.

Proyek-proyek tersebut direncanakan tersebar di sejumlah wilayah seperti Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, hingga Papua Selatan.

Perusahaan tersebut juga berupaya mempertegas posisinya sebagai perusahaan konstruksi terintegrasi yang kompetitif dengan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan produktivitas terus didorong melalui modernisasi alat, digitalisasi proses konstruksi, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi biaya dan ketepatan waktu penyelesaian proyek.