Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Tim JPC
Kamis, 23 April 2026 | 02.13 WIB

Enggan Beroperasi, Koperasi Merah Putih di Malang Lebih Pilih Tunggu Kedatangan Truk dan Pikap

Ilustrasi Kopdes Merah Putih. (Istimewa)

JawaPos.com - Kabupaten Malang mempunyai 378 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga awal 2026, baru 30 koperasi yang beroperasi. Dengan demikian, 348 desa lainnya belum beroperasi. Salah satunya KDMP Mangliawan, Kecamatan Pakis.

Banyaknya KDMP yang belum beroperasi tersebut tertuang dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Mayoritas terkendala modal. 

Ketua KDMP Mangliawan Wahyu Setyono mengatakan, sampai saat ini koperasinya belum bergerak. Sebab, permodalan yang kabarnya dari pemerintah pusat masih belum turun. ”Kami menunggu modal tersebut. Sambil menunggu, pembangunan gerai diselesaikan,” ujar dia, Selasa (21/4). 

Dia menceritakan, beberapa waktu lalu pernah mencoba menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan Bulog. 

”Waktu itu, istilahnya kami belajar berjualan. Namun, setelah ada skema baru tentang operasional, kami murni menunggu modal tersebut,” kata dia. Untuk sementara, pihaknya fokus memberi edukasi kepada masyarakat terkait berjalannya koperasi. Sekaligus menawarkan keanggotaan. 

Sementara ini sudah ada 80 orang yang terdaftar sebagai anggota. Namun yang aktif hanya 40 persen atau sekitar 32 orang. ”Keaktifan tersebut dilihat dari rutinitas membayar simpanan. Ada simpanan wajib Rp 100 ribu yang dibayar satu kali dan simpanan pokok Rp 10 ribu per bulan. Kemungkinan sisanya membayar setelah kami operasional,” ucapnya. 

Meski belum beroperasi, dia melanjutkan, semua perizinan KDMP Mangliawan sudah siap. Misalnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga secara legalitas, pihaknya sudah memenuhi syarat. Saat ini pihaknya juga menunggu bantuan kendaraan yang akan didistribusikan pemerintah pusat. 

”Informasinya, kami akan mendapat satu unit truk, satu pikap, dan dua Tossa. Namun saya tidak bisa memastikan waktu kedatangannya. Informasi dari teman-teman, kalau pembangunan gerai sudah 100 persen baru bisa turun,” kata dia.

Berdasar pengamatan Jawa Pos Radar Malang, hingga Selasa (21/4), gerai KDMP Mangliawan sedang dalam pembangunan. Dinding bangunannya sudah terbangun, tersisa pemasangan atap dan penyempurnaan bangunan. (yun/dan)

Editor: Ilham Safutra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore