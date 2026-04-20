Pelamar Manajer Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Membludak, Zulhas: Hari Ini Sudah Tembus 383.830 Orang

JawaPos.com – Minat masyarakat untuk menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan membludak. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan, jumlah pendaftar hingga hari ini telah mencapai 383.830 orang.

Berdasarkan data sementara per pukul 10.30 WIB, dari total pelamar tersebut, sebanyak 220.364 orang mendaftar untuk posisi manajer di Koperasi Desa, sementara sekitar 64 ribu orang untuk menjadi manajer Kampung Nelayan.

Zulhas menambahkan, angka tersebut masih berpotensi terus bertambah seiring proses pendaftaran yang masih berlangsung.

"Jadi sudah 383.830 (pelamar). Terdiri dari, terdiri dari 220.364 untuk koperasi Desa, 64 ribu untuk Kampung Nelayan. Tapi ini yang hari ini per 10.30 WIB, karena kan berkembang terus. Tadi totalnya 383.830," kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantornya, Senin (20/4).

Zulhas mengatakan, pemerintah sebelumnya telah membuka rekrutmen untuk sekitar 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa Merah Putih serta 5.467 posisi untuk Kampung Nelayan.

Menurut dia, tingginya antusiasme masyarakat membuat sistem pendaftaran sempat mengalami gangguan karena lonjakan akses yang sangat besar.

“Data barusan kami terima, yang sudah daftar saudara-saudara, karena ini yang daftar banyak kadang-kadang hang websitenya itu,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan transparan. Pemerintah memastikan tidak ada praktik titipan ataupun jaminan kelulusan bagi pelamar.

“Jadi yang sudah daftar totalnya 383.830. Bahwa ini kita nyatakan memang pendaftarannya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima, terbuka apa adanya saja,” tegasnya.