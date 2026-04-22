Restrukturisasi Utang Whoosh Segera Diumumkan, Purbaya: Tiongkok Nggak Usah Khawatir!

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, keputusan terkait skema restrukturisasi utang kereta cepat alias Whoosh pada dasarnya sudah final dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi.

Dia mengungkapkan, dirinya sempat bertemu dengan Menteri Keuangan Tiongkok untuk membahas hal tersebut. Menurutnya, komunikasi itu penting mengingat proyek Whoosh berkaitan erat dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dan Tiongkok.

"Sudah-sudah kelar, tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China di situ. Kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China," ujar Purbaya saat ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Rabu (22/4).

“Saya bilang ke Menteri Keuangan China, sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Jadi pihak Cina nggak usah khawatir,” tegasnya.

Purbaya menekankan bahwa Indonesia tetap menjaga kredibilitasnya di mata internasional, terutama dalam memenuhi komitmen kerja sama dan pembiayaan proyek strategis.

“Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Itu kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional,” katanya.

Dia juga menyoroti bahwa dalam proyek investasi besar seperti Whoosh, risiko dan keuntungan memang ditanggung bersama oleh para pihak yang terlibat, termasuk investor dari Tiongkok.

Bahkan ia menyebut, di tengah besarnya beban utang yang ditanggung pemerintah, pada saat yang sama perusahaan asal Tiongkok pun turut mengalami kerugian.

“Dia juga investasi di sini kan. Ketika ada loss, perusahaannya Cina juga loss. Jadi sama-sama agak menderita lah,” ucapnya.

Meski demikian, Purbaya enggan membeberkan detail skema restrukturisasi tersebut sebelum diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Ia menyebut pengumuman akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).